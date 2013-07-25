لایروبی رودخانه های پرخطر چالدران جوابگو نیست/ سیلاب بیشترین خسارت را زد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رضایی اقدم بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیلاب بیشترین خسارات را از میان مخاطرات طبیعی در چالدران به خود اختصاص داده، افزود: ایجاد پوشش گیاهی و مدیریت تعادل دام و مرتع تنها راهکار مقابله با خسارات ناشی از سیلاب می باشد.

وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت لایروبی رودخانه های بخش مرکزی چالدران، اظهار داشت: طی چند سال اخیر از میان مخاطرات طبیعی سیلاب بیشترین خسارت را به خود اختصاص داده است.

بخشدار مرکزی چالدران اعلام کرد: اجرای عملیات لایروبی و احداث دپو در رودخانه های پر خطر به منظور کاهش خسارات جانی و مالی از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است.

لایروبی مسیلها برای کاهش خسارات سیل کارساز نخواهد بود

وی افزود: به دلیل حجم بالای رسوبات در برخی از روستاها نظیر روستاهای زاویه سفلی، زاویه علیا و روستای سعدل و گل اشاقی ارتفاع بستر رودخانه ها بیشتر از اراضی کشاورزی بوده و لایروبی مسیل ها و دپوی خاکی در راستای کاهش خسارات کارساز نخواهد بود.

رضایی اقدم بر ادامه بر اجرای طرحهای آبخیزداری در بالادست رودخانه ها به عنوان طرحهای پیشگیرانه به منظور کاهش سرعت و حجم رسوبات تاکید کرد و گفت: ایجاد پوشش گیاهی و مدیریت تعادل دام و مرتع با حذف حضور عشایر در بالادست رودخانه ها تنها راهکار مقابله با خسارات ناشی از حجم بالای رسوبات جاری شده در بستر رودخانه ها در دراز مدت است.



بخشدار مرکزی چالدران رسوب برداری و احداث دیوار ساحلی در روستاهای زاویه سفلی، زاویه علیا و سعدل که در معرض خطرات و تهدیدهای جدی جانی و مالی ناشی از جاری شدن سیلاب قرار دارند عنوان کرد.

افزایش 33 درصدی میزان رسوبات رودخانه های چالدران

رئیس منابع آب چالدران از افزایش 33 درصدی حجم رسوبات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری 80 هزار متر مکعب لایروبی در مسیل های روستاهای زاویه سفلی و علیا و همچنین مسیل در دره درمانی انجام گرفته است.



هاشم نجف زاده در ادامه میزان لایروبی مدت مشابه سال گذشته را 60 هزار متر مکعب عنوان کرد و اظهار داشت: لایروبی مسیل ها با توجه به رشد فزاینده حجم رسوبات فراتر از توان ماشین آلات منابع آب شهرستان و آب منطقه ای استان آذریجان غربی می باشد.

وی با بیان اینکه حجم رسوبات باعث بیشتر شدن ارتفاع بستر رودخانه از سطح زمینهای اراضی همجوار رودخانه شده، افزود: در آینده نزدیک حمل رسوبات تنها راهکار مقابله با سیل رسوبات جاری شده در بستر رودخانه ها بوده که هزینه های فوق العاده بالایی را به همراه خواهد داشت.

رئیس منابع آب چالدران در ادامه میزان لایروبی سالهای 90 و 91 را 555 هزار متر مکعب با 5 میلیارد ریال اعتبار عنوان و اعلام کرد: در سال 90 با توجه به جاری شدن سیلابهای خطرناک 365 هزار متر مکعب و در سال 91 میزان لایروبی انجام شده در بستر رودخانه ها 190 هزار متر مکعب را نشان می دهد.

