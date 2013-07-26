نهضت قرآنی و وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در پایتخت معنوی کشور/ اثر قرآن در عملکرها دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نهضت قرآنی کشور که مقام معظم رهبری همواره اهتمام ویژه ای به آن داشته اند آنگونه که شایسته و بایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است اجرایی نشده و به رغم تلاش هایی که از جانب برخی از سازمان های دولتی و غیر دولتی در کشور صورت پذیرفته آنچه در عرصه میدانی و نوع و شکل عملکرهای مسئولان و آحاد جامعه نشان می دهد هنوز فاصطه زیادی تا قرآنی شدن جامعه به معنی واقعی و به آن میزان که نسیم آن باعث کنار رفتن ابرهای غیبت شود فاصله ای طولانی دیده می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی مشهد می گوید: در بحث قرآن اشاعه فرهنگ قرآنی در سطح کشور و خراسان رضوی مسیری را که مقام معظم رهبری نشان داده اند می تواند قابل حرکت به سوی قرآنی شدن آحاد جامعه باشد.

غلامرضا بصیری پور اظهار می کند: اینکه رهبر معظم انقلاب در یک مجلس قرآنی چهار ساعت وقت می گذارند نشان دهنده اهتمام ویژه ایشان به قرآن است و همه افرادی که خودشان را پیرو منویات رهبری میدانند می توانند با توجه به نوع عملکرد مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان به اهمیت میدانی شدن نهضت قرآنی در کشور پی برده و در راستای منویات ایشان عمل کنند.

مدیران در کجای انجام نهضت قرآنی قرار دارند

وی می افزاید: ما باید ببینیم مدیران کشور و از جمله مدیران شهر مشهد به عنوان متولیان اجرای نهضت قرآنی در کشور کجای این برنامه قرار دارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مشهد معتقد است: فعالیت هایی که در صدا و سیما یا رسانه های کشور به منظور گسترش فرهنگ و معارف قرآن در کشور انجام می شود به تنهایی اثر لازم را نخواهد داشت بلکه این اثرها باید در همه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت پذیرد.

وی ابراز می کند: اینکه در مباحث قرآنی همچون قرائت، حفظ و آموزش قرآن تلاش می کنیم خوب است اما احساس بنده این است که هنوز با کتاب زندگی فاصله زیادی داریم چون اثر این قرائت های زیبای قرانی در زندگی و عملکرد ما دیده نمی شود.

بصیری پور می گوید: اگر یک کار میدانی در همین شهر مشهد انجام شود خواهید دید که بیشتر از 200 مرکز قرآن پژوهی، آموزشی یا قرائت قرآن وجود دارد اما این سوال هعمیشه در ذهن ما است که چرا وقتی قرآن قرائت می شود ما سکوت نمی کنیم و باز هم حرف می زنیم، پس معلوم است آیات قرآن هنوز بر روی ما اثر نگذاشته است.

قرائت صرف قرآن و عدم توجه به معنی آیات الهی کمکی به نهضت قرآنی نمی کند

وی ضمن انتقاد از قرائت صرف قرآن کریم در بسیاری از مراسم بیان می کند: گاهی دیده می شود حتی در یک مجلس عروسی بدون توجه به معنی آیات قرآن سوره یا آیه ای که در مورد کفار صحبت می کند خوانده می شود و معمولا به معنی آیات توجهی نشان داده نمی شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد اذعان می کند: قرائت قرآن در آغاز هر برنامه ای باید با توجه به همان برنامه باشد و معنی آن نیز به منظور اثر بخشی بیشتر برای حاضران در جمع خوانده شود تا به عنوان مثال اگر این برنامه در مورد محیط زیست یا اهمیت و نقش علم و دانش است آیاتی بر همین مبنا از قرآن تلاوت شود تا حاضران در جمع علاوه بر لذت بردن از قرائت زیبای قاری یک فهمی هم از معنی قرآن داشته باشند.

وی با انتقاد شدید از اداره اوقاف و امور خیریه که خودش را متولی قرآن در کشور می داند اظهار می کند: چرا قاریان قرآن وقتی می خواهند قرآن بخوانند نمی گویند چه سوره و آیه ای را می خواهند تلاوت کنند و چرا سعی نمی کنیم به سمت آموزش فضای قرآنی پیش برویم.

نتایج حاصل از قرائت قرآن مورد توجه باشد

بصیری پور می گوید: باید ببینیم که سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در بخش فعالیت های قرآنی عملکردشان چگونه بوده که در یک مسابقه فرتبال 100 هزار نفر جمع می شوند اما در یک جلسه قرآنی 70 نفر جمع می شوند.

وی می افزاید: قرآن که همه اش خیر و برکت است و حتی نگاه کردن به آیات نورانی آن ثواب دارد پس نتایج حاصل از خواندن قرآن کریم به کجا می انجامد و به چه دلیل وقتی قرآن می خوانیم نتایج حاصل از آن در عملکرد ما تاثیری ندارد در صورتی که عملکردهای قرآنی مهم باشد نه گزارش های مسئولان آثار و برکات قرآنی شدن را خواهیم دید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مشهد رو خوانی قرآن تا عمل به آیات الهی و کتاب زندگی را یک فرایند می داند و ابراز می کند: چرا ما 30 سال است قرآن می خوانیم اما نمی توانیم دو کلمه قرآن را معنی کنیم.

وی تصریح می کند: در قرآن کریم حدود 77 هزار کلمه وجود دارد که 11 هزار عدد آن تکراری است به عنوان مثال کلمه الله دو هزار و 697 ابر و کلمه جهنم 77 مرتبه تکرار شده است.

بصری پور می افزاید: نام 26 پیامبر در قرآن کریم ذکر شده که 558 بار فراوانی تکرار دارد و بسیاری از نام ها را همه مردم یاد دارند و 15 هزار کلمه قرآن همانند نام حضرت یوسف نیازی به ترجمه ندارد و همه مردم معنی ان را متوجه می شوند.

وی بیان می کند: اینکه 100 میلیون تومان خرج کنیم و یک قاری بین المللی بیاوریم تا قرآن قرائت کند کار خوبی است اما اینکه این کار ما خروجی نداشته باشد به آن ایراد وارد است.

ملاک قضاوت در برنامه های قرآنی عملکرد ها و میزان اثر بخشی فعالیت ها باشد

عضو شورای اسلامی شهر مشهد عدم ضمن انتقاد از توجه به فهم قرآن عنوان می کند: یکی از مهمترین وظایف نهاد ها و سازمان های کشور و خراسان رضوی به ویژه در شهر مشهد توجه به فهم قرآن و بروز آن در عملکرد مدیران و مسئولان است و ما نباید به گزارشات صرف توجه کنیم بلکه باید عملکردها ملاک ما برای قضاوت در مورد برنامه ها و میزان اثر بخشی آنها در گسترش فرهنگ معارف قرآنی باشد.

وی گسترش نهضت قرآنی در شهری که آستان مقدس علی ابن موسی الرضا(ع) دارد را کار دشواری نمی داند و می گوید: در صورتی که از ظرفیت های موجود استفاده بهینه ای داشته باشیم به دیل وجود مبارک مرقد امام هشتم(ع) همواره چند قدم از بقیه نقاط کشور در گسترش معارف دینی و قرآنی جلو هستیم.

کمیسیون فرهنگی ادعای قرآنی بودن دارد

بصیری پور اظهار می کند: شهرداری مشهد از چند سال گذشته وارد مباحث قرآنی شده و بودجه مسائل فرهنگی که قرآن نیز یکی از مباحث مطرح شده در همین کمیسیون است از نیم درصد سال قبل به پنج درصد در بودجه سال جاری رسیده است.

وی تاکید می کند: کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد در بحث های قرآنی و ولایی ادعا دارد و این مباحث در کمیسیون فرهنگی حاکم است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مشهد ابراز می کند: امیدوارم این حرکت قرآنی که در شهرداری و شورای شهر مشهد شروع شده به دستگاه های دیگر نیز برسد و انها هم وقت بیشتری در راستای توسعه نهضت قرآن کشور بگذارند.

یادمان نرود خورشید منتظر زمانی نمایان خواهد شد که ابرهای انتظار با نسیم ایجاد شده از سوی منتظران کنار برود که در این راه قرآنی شدن جامعه و عمل به آیات نورانی آن جان بخش صبای صبحگاه غروب عصر غیبت خواهد شد.

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گزارش: رضا آرمانیان