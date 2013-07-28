شرایط نامناسب تابلوهای قدیمی در موزه مکتب کمال الملک

به گزارش خبرنگار مهر، موزه مکتب کمال الملک عنوان موزه ای در باغ نگارستان است تا نقاشیهای وی و شاگردانش به نمایش گذاشته شود. در این موزه که در بخش جنوبی باغ نگارستان واقع شده تابلوهایی از استاد محمد تجویدی، که با آبرنگ و گواش در سالهای 32، 66 و 73 کار کرده به نمایش گذاشته شده است.

اما آثار نقاشی با گواش روی مقوا کاری از ابراهیم جباری معروف به جبار بیک نیز در نوع خود دیدنی است در میان تمامی تابلوهایی که در این گالری به نمایش گذاشته شده، تابلویی از نسیم شمال نیز در سال 54 توسط رضا شهابی با مداد رنگی وجود دارد که توجه هر بازدیدکننده ای را به خود جلب می کند.

در این میان،می توان دورنمایی از مرقد شاه عبدالعظیم حسنی را دید که توسط میکائیل (میشا) شهبازیان در سال 1962 میلادی نقاشی شده است همچنین عمارت شهرستانک را در آن زمان که هنوز سالم و پابرجا بود.

تابلوهای نقاشی علی اکبر خزینه، یا مشق نقاشی علی اکبر یاسمی در کنار تصویری از سید ابوالحسن اصفهانی کاری از علی اشراف والی و تصویری ابوالحسن صبا که در سال 1317 کشیده شده، بخشی از پرتره های این گالری_ موزه هستند. با این حال کار پرتره رضا صمیمی از میان تمام پرتره های دیگر این گالری بیشتر خودنمایی می کند آنگونه که تصویر مرد بلوچ در نگاه اول این خطای دید را برای بازدیدکننده به وجود می آورد که حتما عکسی از مرد بلوچ را دیده است اما سما میراحمدی، راهنمای موزه توضیح می دهد که این تابلوی کوچک با آبرنگ کار شده است و در میان تمامی تابلوهای نقاشی تنها این تصویر به عکس شبیه است.

ماجرای عجیب ناپدید شدن آرشاک

او که بر خلاف عادت راهنمایان موزه در ایران، به استقبال تمامی بازدیدکنندگان می رود، به خبرنگار مهر می گوید: هر چند روز یک بار، یکی از اقوام شاگردان کمال الملک که بیشتر آنها تصویری در کنار این استاد دانشگاه تهران دارند، به این موزه می آیند و خود را معرفی کرده و از سرگذشت شاگردان کمال الملک خاطره ای بیان می کنند.

میراحمدی می گوید یکی از اقوام شاگردان کمال الملک برای او تعریف کرده که آرشاک یکی دیگر از شاگردان کمال الملک که در عکس دسته جمعی استاد و شاگردانش نیز حضور دارد، یکی از بهترین شاگردان استاد بوده ولی به یک باره ناپدید می شود و هر چه آن زمان به دنبال او می گردند، آرشاک را پیدا نمی کنند و تنها عکسی نیز که از وی داشته اند همین عکس دسته جمعی استاد و شاگردان است.

تابلوهایی از آرشاک نیز با عنوان منظره در این موزه به نمایش گذاشته شده که بیشتر آنها به سبک رنگ و روغن هستند. همین موضوع باعث می شود تا بازدیدکنندگان به نقاشیهای آرشاک بیشتر توجه کنند. هر چند که لوح اعطای نشان درجه اول خارجه و حمایل سبز به کمال الملک نیز در کنار تمامی طرحهای استاد صدیقی یکی از بهترین مجسمه سازان ایران جای تفکر دارد اما در میان تمامی تابلوها، سردیس دایه استاد صدیقی که پیرزنی را در مکعبی شبشه ای قرار داده نیز نشان دهنده هنر یکی دیگر از شاگردان استاد کمال الملک است.

طرح نقش برجسته کاه دادگستری تهران

با این حال اگرچه آثاری مانند عکسهای قدیمی از شاگردان و اساتید مدرسه صنایع مستظرفه و باغ نگارستان و مینیاتورهای قدیمی کوچک و بزرگ این گالری موزه، در کنار تابلوهای نقاشی کمال الملک بسیار خودنمایی می کنند اما برخی از تابلوها مانند طرحی که ابوالحسن صدیقی برای نقش برجسته کاخ دادگستری تهران در سال 1333 خورشیدی با تکنیک جوهر کارکرده ، تداعی یک نوستالژی دیگری خواهد بود تا هر بازدیدکننده ای را هر روز به غیر از دوشنبه ها از ساعت ده صبح تا چهار بعد از ظهر به باغ نگارستان و موزه کمال الملک بکشاند.

با این حال شرایط نگهداری از تابلوهای قدیمی به خصوص تابلوهایی که متعلق به کمال الملک هستند نسبت به تابلوهای اسناد و مدارک مدرسه صنایع مستظرفه و نقاشی های دیگر مناسب نیست آنگونه که هر بازدیدکننده ای به این تابلوها فارغ از هر حفاظ و قابی دسترسی دارد.

معاون امور موزه‌ها و امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران که مدیر باغ نگارستان نیز هست، در این زمینه به خبرنگار مهر توضیح می دهد که برای اولین بار پیشنهاد ایجاد موزه آثار کمال الملک در روز بیستم فروردین ماه امسال از سوی شهرداری تهران داده شد و شهرداری که تعداد زیادی از نقاشی های کمال الملک را خریده بود مکانی را نیاز داشت تا هم آنها را به نمایش بگذارد و هم مکان موزه مرتبط با تابلوها باشد به همین دلیل باغ نگارستان را انتخاب کردند.

تفاهمنامه دانشگاه تهران و شهرداری برای نمایش دوساله تابلوهای کمال الملک

مصطفی ده پهلوان به خبرنگار مهر می گوید: از آنجا که مدرسه صنایع مستظرفه در زمان وزارت حکیم الملک تحت ریاست کمال‌الملک در عمارت حوضخانه باغ نگارستان گشایش یافته بود، و شاگردان کمال الملک نیزمانند ابوالحسن صدیقی، محسن مقدم و اسماعیل آشتیانی بیشتر از شاگردان و اساتید دانشگاه تهران بوده اند بهانه خوبی برای برپایی این نمایشگاه در باغ موزه بود تا به معرفی مفاخر فرهنگی دانشگاه تهران نیز بپردازیم.

وی ادامه می دهد: طبق قرارداد بین شهرداری و دانشگاه تهران مقرر شد در راهروی مرکزی باغ، آثار نقاشی کمال الملک و شاگردان وی به مدت دو سال در این مکان نمایش داده شود و پس از آن تصمیم گرفته می شود که آیا این تابلوها همچنان با شرایط جدید در باغ بماند و یا فضای دیگری را برای آن انتخاب کنند.

ده پهلوان بیان کرد: تا کنون بیش از 300 قلم از آثار نقاشی کمال الملک و شاگردانش توسط شهرداری تهران خریداری شده است و نمایش این تعداد از آثار به فضای بیشتری احتیاج دارد.

وی درباره شرایط نگهداری از تابلوهای کمال الملک و اینکه آنها در شرایط نامناسب هوازی و نوری مواجه هستند بیان می کند: کارشناسان مرمت روی بحث نور و شرایط محیطی این تابلوها بررسی های لازم را انجام داده اند و شرایط جدیدی را برای آنها در نظر خواهیم گرفت چون تمام شرایط را برای شهرداری تهران توضیح داده ایم و آنها متعهد هستند که شرایط اولیه و مناسب موزه ای را برای این تابلوها فراهم کنند بنابراین اکنون نمایش تابلوهای کمال الملک موقتی است و پیشنهاد شده که این تابلوها به صورت دوره ای به نمایش گذاشته شوند.

ده پهلوان ادامه می دهد که اگر شرایط مناسب برای نگهداری از تابلوهای کمال الملک و یا تابلوهای قدیمی تر فراهم نشود، آنها را از روی دیوار موقتا برمی داریم تا شرایط اولیه توسط شهرداری تهران مهیا شود.

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گزارش و عکس از فاطیما کریمی