اجرای فاز دوم راه اندازی خانه های دیجیتال/ ایجاد کلینیک IT در مراکز فرهنگی

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بزودی ایجاد خانه های دیجیتال در کشور از مرز 300 خانه عبور خواهد کرد، افزود: برای برقراری زیرساختهای ارتباطی و شبکه ای این طرح تفاهمنامه ای سه جانبه با سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت مخابرات ایران و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به امضا رسیده و کار وارد فاز اجرایی شده است.

وی با اشاره به شاکله و معماری پروژه شبکه ملی فرهنگ که در 3 سطح خدمات خانه دیجیتال، مجتمع فرهنگی شهری دیجیتال و مجتمع فرهنگی استانی دیجیتال تعریف شده است، گفت: در فاز دوم راه اندازی خانه های دیجیتال، ارائه یک سری امکانات آموزشی در جهت افزایش سواد دیجیتالی با همکاری دانشگاههای تهران در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه افزایش سواد دیجیتالی با برپایی کلاس های آموزشی، ارائه خدمات سخت افزاری و خدمات رایانه ای و بازی به مخاطبان از جمله امکانات خانه های دیجیتال است به مهر گفت: در فاز دوم بهره برداری از خانه های دیجیتال، کلینیک فناوری اطلاعات و خدمات لیگ بازی آنلاین در این مکان ها راه اندازی خواهد شد تا امکان ارائه خدمات دیجیتال به صورت متمرکز در این مکان فراهم شود.

علیزاده در مورد دوره های آموزشی در دست برگزاری در خانه های دیجیتال با همکاری دانشگاههای تهران تصریح کرد: آموزش مبانی کامپیوتر، بازی سازی و تولید انیمیشن، مهارت های رایانه ای، استفاده از اینترنت، مخاطرات اینترنت و حفاظت از کودکان در محیط اینترنت از جمله دوره های آموزشی تعریف شده در خانه های دیجیتال است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: از توان بخش خصوصی در راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال کمک گرفته شده است.