600 بیمار صعب العلاج در همدان وجود دارد/ طرح "کلیدبهشت" اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان اظهار داشت: در هفته اطعام و اکرام ایتام و نیازمندان و همچینین لیالی قدر قرار داریم که ایام بسیار مهم و شایان توجهی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان افزود: ماه رمضان ماه ضیافت الهی است و در این ایام بستر برای کمک به نیازمندان فراهم است.

هشت و نیم درصد جمعیت استان همدان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند

وی در ادامه گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان همدان 84 هزار نفر با حدود تقریبا 34 هزار خانواده را تحت پوشش دارد که می توان گفت حدود هشت و نیم درصد جمعیت استان همدان را شامل می شود.

هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) کارآفرینی ایتام است

ابراهیمی اضافه کرد: برداشتی که مردم از کمیته امداد امام خمینی(ره) دارند این است که افراد را تحت پوشش قرار می دهد اما هدف و نگاه کمیته امداد امام خمینی(ره) توانمندسازی و کارآفرینی ایتام است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با بیان اینکه در سال های 90 و 91 در کشور 600 هزار اشتغال برای ایتام و نیازمندان ایجادشده است، عنوان داشت: 180 هزار خانوار نیز به خودکفایی رسیدند.

10 هزار نفر در آستانه خودکفایی هستند

وی بیان داشت: در همدان آمار ایجاد اشتغالزایی برای 30 هزار خانواده است که 10 هزار نفر نیز در آستانه خودکفایی هستند.

ابراهیمی اظهار داشت: از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) توسعه بیمه های اجتماعی برای نیازمندان است که بعد از چند سال می توانند از سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیرند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان افزود: در استان همدان بیش از 600 نفر بیمار صعب العلاج و 200 نفر قطع نخاعی وجود دارد که افراد خیر می توانند در طرح شافی شرکت کرده و به این بیماران کمک کنند.

هفت هزار دختر تحت پوشش کمیته امداد در آستانه ازدواج قرار دارند

وی با بیان اینکه بیش از هفت هزار دختر در آستانه ازدواج قرار دارند، بیان داشت: این دختران نیاز به جهیزیه دارند و کمیته امداد امام خمینی (ره) به تنهایی جوابگوی این مسئله نیست چراکه لوازم خانگی از لحاظ ریالی بسیار گران شده است.

ابراهیمی اضافه کرد: از دیگر کارهای کمیته امداد امام خمینی(ره) کارهای فرهنگی و ارزشمند برای ایتام و نیازمندان است.

وجود بیش از 8000 یتیم در همدان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با بیان اینکه بیش از هشت هزار یتیم در استان همدان وجود دارد که نیازمند کمک هستند، افزود: از دیگر کارهای کمیته امداد امام خمینی(ره) ایجاد اشتغال برای نیازمندان است که در سال های 90 و 91 کارگروه ایجاد اشتغال به ما کمک کرد.

وی با بیان اینکه در شب های قدر پایگاه های اکرام برپا می شود، ادامه داد: افراد خیر می توانند در این پایگاه ها حامی یک یتیم شوند و از برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) این است که هر یتیم پنج حامی داشته باشد.

ابراهیمی با بیان اینکه بیش از پنج هزار خانواده شهری وجود دارد که دارای مسکن نیستند و دو هزار و 200 خانواده نیز مستاجرند، گفت: در قالب طرح رضوان خیرین می توانند به این افراد کمک کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با بیان اینکه این سازمان طرحی به نام طرح کلید بهشت را در برنامه دارد ،افزود: در این طرح از خانواده های نیازمند بازدید می شود تا احساس تنهایی نکنند و بدانند کسانی هستند که از آنان یاد کنند.

150 هزار نفر از ایتام همدان امسال اطعام می شوند

وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) امسال آمادگی اطعام 150 هزار نفر از ایتام را دارد که حدود 50 هزار نفر از آنها را زائرین نیکوکار اطعام دادند و همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره)می تواند جیره خشک در اختیار ایتام و نیازمندان قرار دهد.

ابراهیمی همچنین در ادامه اضافه کرد: امشب نمایشگاه توانمندسازی خانواده های ایتام در پارک ارم همدان دایر می شود و علاقه مندان می توانند از دستاوردهای فرزندان خود دیدن کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان در پایان سخنانش گفت: از دیگر برنامه ها دایر کردن مراکز نیکوکاری در مساجد است که این برنامه در تمامی مساجد شهر اجرا می شود و مسجد به عنوان مرکز اجتماع محور به اهالی محل کمک خواهد کرد.