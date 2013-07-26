مرکز نیکوکاری در تمام محلات اردبیل راه اندازی شود/ لزوم ترویج فرهنگ زکات

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر جمعه در آئین افتتاح مرکز نیکوکاری محله قدس اردبیل اضافه کرد: مرکز نیکوکاری با همت نیکوکاران محلات و با هدف رسیدگی به مشکلات خانوده ها و رفع نیازمندی ها راه اندازی می شود.

وی با قدردانی از نیکوکاران در حل و رسیدگی به مشکلات محرومین یادآور شد: در دین مبین اسلام ظرفیت هایی وجود دارد که اگر به طور کامل از آن ها استفاده شود مشکلات جامعه به صورت دایم حل و ریشه کن خواهد شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه اگر امر پرداخت زکات را جدی گرفته شده و به موقع پرداخت شود، در جامعه اسلامی گرسنه ای باقی نمی ماند، افزود: اگر حقوق همسایگان و وظایفی که اسلام توصیه کرده از طرف مردم رعایت شود مشکلاتی در جامعه باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت مرکز نیکوکاری با همت نیکوکاران محلات شهر و با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در اردبیل بیان داشت: با سازماندهی نیکوکاران در این مراکز اگر در خانواده هایی مشکل پیش بیاید توسط ریش سفیدان همان محل موضوع حل و فصل خواهد شد.

نیکزاد با ابراز امیدواری از نهادینه شدن این امر خیر در تمامی محلات استان ادامه داد: افراد زیادی در جامعه وجود دارد که دست محرومان را می گیرند ولی در مقابل متاسفانه عده ای هستند که با احتکار اجناس به خاطر سودجویی مردم را در تنگنا و مشکلات قرار می دهند.

وی با بیان اینکه اگر امکاناتی داریم این لطف پروردگار عالم است، تاکید کرد: باید از آن امکانات خدادادی در بهترین وجه استفاده شود و دست محرومان را گرفته و مشکلات جامعه را حل کنیم.