308 زندانی جرایم غیر عمد در زنجان آزاد شدند

علاء الدین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، فعالیت ستاد دیه را رسدگی به امور دیه زندانیان نیازمند اعلام کردو افزود: این ستاد کمک به زندانیان نیازمندی است که در اثر سانحه تصادف، بدهی مالی، نفقه ، مهریه و جرایم جرایم غیر عمدی محکوم به پرداخت دیه و محکومیت مالی شده اند.



وی ،مبلغ جمع آوری شده در جشن گلریزان سال گذشته را 30 میلیارد و 990 میلیون ریال اعلام کرد.



مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، گفت: تعداد ۲۰۲ نفر از محكومان آزاد شده با استفاده از مساعدت های مالی بلاعوض به مبلغ۲۱ ميلياردو۲۴۷ ميليون و ۶۱۲ هزارو ۸۱۳ ريال و ۶۷ نفرنيزبا استفاده از تسهيلات وام بانكی به مبلغ نه ميلياردو ۷۴۳ ميليون ريال از زندان آزاد شدند.



کریمی،گفت: زندانیان جرایم غیر عمد با كمک های جمع آوری شده از محل جشن گلريزان،اعتبارات كميته امداد امام خمینی (ره)، صندوق خسارت های بدنی،ستاد ديه مركز،بند ۹۴ اعتبارات رياست جمهوری ،۵۰ درصد بلاعوض،بنياد شهيد،بند ۱۰۴ ستا دیه،وام بانكهای صادرات،تجارت،رفاه وملت وساير موسسات مالی و اعتباری انجام گرفته از زندان آزاد شدند.



وی گفت:۴۸ نفر از آزاد شدگان جرايم غير عمد فوق نيزاز طريق جلب رضايت شاكيان پرونده هاو بدون پرداخت وجه آزاد شده اند كه جمع مبلغ گذشت شكات ۲۷ ميليون و۴۹ هزارو۵۴۲ ريال بوده است.