ارائه رنگ جدیدی از آواز در همنشینی با حسین علیزاده/ جزئیات اجرای معتمدی در تونس

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری کنسرتی با حسین علیزاده در تهران خبر داد و گفت: من به عنوان یک خواننده موسیقی ایرانی در طول سال‌های فعالیتم در حوزه موسیقی همواره ارادت قلبی به استاد حسین علیزاده داشته و دارم و زمانی که این موسیقیدان دعوت کرد تا در کنار گروه "هم آوایان" حضور پیدا کنم بی‌درنگ پذیرفتم چراکه در کنار حسین علیزاده بودن غنیمتی است که نباید از دست داد.

حسین علیزاده از مفاخر انکارنشدنی موسیقی ایران است

وی با اشاره به تجربه هایی که در اجرای گروه موسیقی "هم‌آوایان" کسب خواهد کرد، گفت: تجربه آواز در حوزه موسیقی آوازی چندصدایی از جمله تجربیات ارزنده ای است که در این همراهی کسب خواهم کرد. مطمئن هستم رنگ جدیدی از آواز موسیقی ایرانی را با گروه "هم آوایان" ارائه می‌دهم.

این خواننده موسیقی ایران که با همراهی با گروه موسیقی "شیدا" به سرپرستی محمدرضا لطفی شناخته شد با اشاره به اجرای آثار حسین علیزاده گفت: حسین علیزاده از مفاخر انکارنشدنی موسیقی ایران است که بودن در کنار این هنرمند از افتخارهای همیشگی من خواهد بود.

معتمدی همچنین متذکر شد: البته پیش از این اجرا، افتخار داشتم که آثار علیزداه را در ارکستر موسیقی ملی اجرا کنم.

این خواننده با اشاره به تازه‌ترین کنسرتی که در تونس در پیش دارد، گفت: 12 مردادماه شب کنسرت موسیقی ایران و آذربایجان در جشنواره "کرتاژ" تونس برگزار می شود و قرار است در این شب دو اجرای متفاوت از ایران که سرپرستی اجرا را من به عهده دارم و اجرای دیگری از جمهوری آذربایجان با سرپرستی عالیم قاسم‌اف روی صحنه برود.

موسیقی زبان گفتگوی تمدن‌هاست

خواننده کاراکتر "مولانا" در اپرای عروسکی مولوی افزود: جشنواره "کرتاژ" از معروف‌ترین جشنواره‌های آن منطقه است که امسال نخستین دوره برگزاری آن بعد از انقلاب مردمی تونس است و از آنجا که موسیقی آذربایجان ریشه در فرهنگ ایران دارد کنسرت ایران و جمهوری آذربایجان را در یک شب برنامه‌ریزی کرده‌اند. البته من و عالیم قاسم‌اف قرار گذاشته ایم که یک قطعه ایرانی آذری هم اجرا کنیم. عملی شدن این قرار منوط به این نکته است که زودتر به تونس برویم تا بتوانیم چند روزی با یکدیگر تمرین کنیم.

معتمدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اولین دوره برگزاری این جشنواره پس از انقلاب مردمی تونس آیا قطعه‌ای از موسیقی ایرانی با حال و هوای انقلابی هم انتخاب کرده است؟ گفت: تغییر روابط فرهنگی دو کشور در اثر یک تحول مردمی مبارک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند بیفتد و خوشبختانه بهبود روابط ایران و تونس به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر نمونه‌ای ز این اتفاق است و این تحول تنها در حوزه موسیقی نیست بلکه در حوزه سینما و نمایش فیلم در جشنواره های این کشور نیز اتفاق افتاده است.

خواننده آلبوم موسیقی "صوفی" در پایان بیان کرد:‌ زمانی که برای گرفتن ویزا رفته بودم سفیر تونس تاکید کرد که علاقه بسیاری برای گسترش روابط فرهنگی ایران دارند. به همین دلیل معتقدم که هنر موسیقی امروزه ابزاری برای تلطیف فرهنگ و گفتگو تلقی می شود و جشنواره های مختلف به بهانه ای تبدیل شده تا آدم های مختلف از ملت ها و فرهنگ های متفاوت کنار هم بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

کنسرت گروه "هم‌آوایان" به آهنگسازی و سرپرستی حسین علیزاده به خوانندگی محمد معتمدی، پویا اخواص و راحله برزگر و صبا حسینی 11 و 12 مهرماه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود.