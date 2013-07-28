مالکیت چالش بزرگ سرمایه گذاران خارجی/ هیچ مدیر و کارشناسی برای فراری دادن سرمایه گذار توبیخ نمی شود

سهراب شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در کشور افزود: زمانیکه یک سرمایه گذار خارجی نمی تواند مالکیت اموالی را که در ایران خریداری می کند داشته باشد به طور حتم وارد کشور نمی شود.

وی تصریح کرد: در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا هر شخصی که بخواهد سرمایه گذاری در کشور را انجام دهد در مرحله اول سعی می کنند حتی یک ملک را به او بفروشند تا او در مرحله اول شروع به فعالیت در آن کشور کند.

نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران با بیان اینکه راهکار تعریف شده برای جذب سرمایه گذار خارجی نداریم، یادآور شد: آنچه که در قانون ما مطرح شده این است که سرمایه گذار باید در کشور شرکتی را ثبت کند و هرچه را که می خواهد خریداری کند را به نام شرکت کند که این راهکار نمی تواند با استقبال همراه شود.

تحریمهای خارجی عامل مهمی در سرمایه گذاری نیست

شرفی در ادامه سخنان خود به نقش تحریمها بر عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: تحریم ها عامل مهمی بر حضور سرمایه گذاران خارجی نیست بلکه نوع نگاه های داخلی به سرمایه گذاری مشکل آفرین است.

وی تاکید کرد: نوع نگاه در برخی مدیران میانی باعث بروز مشکلات برای سرمایه گذاری است زیرا این عظم جدی برای جذب سرمایه گذار در کشور وجود ندارد.

نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران با بیان اینکه تاکنون هیچ مدیر و کارشناسی به دلیل فراری دادن سرمایه گذار توبیخ نشده است، گفت: به دلیل اینکه مدیران و کارشناسان حقوق و مزایای ثابت خود را از دولت دریافت می کنند و جذب و یا فراری دادن یک سرمایه گذار از کشور برای آنها بی تاثیر است به همین دلیل هرجور که بخواهند با سرمایه گذار رفتار می کنند.

شرفی ادامه داد: قوه مجریه باید نوع نگاه به سرمایه گذار را در زیر مجموعه خود تغییر دهد و قوه مقننه نیز باید با تصویب قوانین برای راحتی سرمایه گذار برای کشور تلاش کنند نه اینکه قوانین و نوع نگاه به سرمایه گذار باعث فراری شدن آنها از کار در کشور شود.

بازگو کردن مزیت های کشور اذیت کننده شده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرمایه گذاران دارای هوش فراوانی هستند، گفت: از اینکه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی در سخنرانی های خود به طور مداوم به مزیت ها و پتانسیل های کشور اشاره می کنند باعث ناراحتی است زیرا سرمایه گذاران و بخش خصوصی این مزیت ها را به خوبی می دانند اما مشکلات میان راه باعث می شود که از این پتانسیل ها به خوبی استفاده نشود.

نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران، گفت: بخش خصوصی ضریب هوشی بالایی دارد و از آنجا که به دنبال سود و منفعت برای خود و کشور است به راحتی می تواند موقعیت ها را درک کند اما این وظیفه قوه مجرییه و مقننه است که راه را برای سرمایه گذاری سالم در کشور باز کنند.

شرفی تاکید کرد: هر زمانیکه یکی از نمایندگان مجلس و یا مسئولین دولتی سخنرانی خود را آغاز می کند به پتانسیل های موجود در کشور اشاره می کنند در حالیکه این مزیت ها را همگان می دانند و یا اینکه عدم موفقیت در سرمایه گذاری را تحریم ها اعلام می کنند در حالیکه این تحریم ها را باید به فرصت تبدیل کرد و حماسه اقتصادی را آغاز کنیم.

نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران تاکید کرد: باید حماسه اقتصادی را محقق کنیم که برای رسیدن به این مهم حضور و افزایش کار سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی کشور لازم و ضروری است.