آخرین روزهای "باغ سرهنگ" در رامسر

مجید اوجی تهیه‌کننده "باغ سرهنگ" به کارگردانی فلورا سام درباره آخرین وضعیت این سریال به خبرنگار مهر گفت: شنبه پنجم مرداد آخرین روز تصویربرداری در تهران را پشت سر گذاشتیم و از امروز برای تصویربرداری آخرین بخش‌های سریال راهی شمال کشور و شهر رامسر می‌شویم. چهار تا پنج روز آنجا کار داریم و سریال به پایان می‌رسد.

وی افزود: در رامسر بازیگرانی چون شمسی فضل الهی، نعیمه نظام دوست، مریم سعادت، نسترن سالار و مجید شهریاری بازی دارند.

این تهیه‌کننده در خصوص ساخت تیتراژ و انتخاب خواننده توضیح داد: ما هم برای تیتراژ ابتدایی و هم تیتراژ انتهایی خواننده خواهیم داشت. تیتراژ ابتدایی را علیرضا روزگار خوانده اما هنوز خواننده تیتراژ پایانی مشخص نشده است.

اوجی همچنین از ساخت موسیقی ساخت توسط امید کرامتی و تدوین توسط روزبه کلباسی خبر داد.

در خلاصه داستان این سریال که در 30 قسمت 40 دقیقه‌ای تولید می‌شود، آمده است: یک خواننده جوان برای ضبط آلبوم موسیقی خود دچار مشکل مالی شده است. او تصمیم می‌گیرد با عقد نامزد خود از وام ازدواج برای حل مشکلش استفاده کند. بعد از عقد آنها برای اینکه جایی برای زندگی ندارند تصمیم می‌گیرند باغ متروکه سرهنگ که از اقوام دور اوست برای زندگی استفاده کنند. آنها در باغ با اتفاق عجیبی مواجه می‌شوند که...

محمد مطیع، فرهاد آییش، مجید صالحی، نیما فلاح، مریم سعادت، آناهیتا همتی، سحر ولدبیگی، فاطمه هاشمی، افسر اسدی، فرهاد بشارتی، شمسی فضل اللهی، نعیمه نظام دوست، محمدرضا عباس‌نژاد، مجید شهریاری، نسترن سالار و... بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

فلورا سام از معدود کارگردانان زن تلویزیون است که پیش از این ساخت مجموعه‌های تلویزیونی "ناز و نیاز" و "راز پنهان" را برعهده داشته و از میان سریال‌هایی که نگارش آنها را بر عهده داشته می‌توان به "توطئه فامیلی"، "تا رهایی"، "نشانی" و "ماه عسل" اشاره کرد. سریال "مشق عشق" نخستین تجربه نویسندگی او نیز اخیرا از شبکه آی فیلم روی آنتن رفت.

مدیر تصویربرداری "باغ سرهنگ" افشین احمدی، مدیر صدابرداری کریم کاشانی، طراحان گریم احسان رناسی، شیوا پاک نیت، مدیر تولید عباس دقاقی، عکاس فریال اوجی، مدیر تدارکات حسین لنجابی، دستیار و برنامه ریز مسعود حقی، تدوین روزبه کلباسی، صداگذاری نسیم اشرفیان و موسیقی امید کرامتی است.