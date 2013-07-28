خرید610هزار تن گندم از کشاورزان فارس

غفار رضوی ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حوزه شمالی مانند شهرستانهای آباده، اقلید و خرم بید برداشت گندم تازه شروع شده است.

وی با بیان اینکه قیمت قبلی خرید گندم720تومان بود تصریح کرد: قیمت کنونی خرید گندم معمولی800تومان و گندم دوروم830 تومان است.

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 كشور افزود: تاکنون بیش از80 درصد گندم استان برداشت شده است.

رضوی پور با اشاره به تغییر قیمت خرید گتدم گفت: این مقدار تغییر قیمت به همه کسانی که گندم تحویل دولت داده و اسامی آنها در لیست بانک سپه ثبت شده پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: افزایش قیمت در استقبال مردم برای فروش گندم به مراکز دولتی بی تاثیر نبوده اما تفاوت چندانی نداشته است.

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 كشور خاطر نشان کرد: پول کسانی که از آنان گندم خریداری شده با تامین اعتبارات مورد نیازبه حسابشان واریز می شود.

رضو ی پور اضافه کرد: از کشاورزان تقاضا می کنیم اگر گندمی دارند هر چه سریعتر تحویل دهند.