 مرکز پژوهشی "استحصال آب از منابع آب غیرمتعارف" ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس مرکز پژوهشی "استحصال آب از منابع آب غیرمتعارف" در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی موافقت کرد.

این مرکز که با حمایت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت آب و آبفای وزارت نیرو راه اندازی شده است، وظیفه تحقیق، توسعه و ترویج دانش فنی و فناوری های لازم برای شناسایی ظرفیت ها و بهره برداری بهینه از منابع آب غیرمتعارف کشور را برعهده دارد.

ایران با میانگین بارندگی حدود 240 میلیمتر در سال و حدود 130 میلیارد مترمکعب در سال منابع آب تجدید شونده، جزو کشورهای مواجه با کمبود آب شیرین به شمار می آید، این در حالی است که از طرفی وجود دریای مازندران در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور و از طرف دیگر احجام قابل توجه آب های شور، لب شور و سخت و میلیاردها مترمکعب پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی در حوضه های آبریز داخلی، از جمله حوضه های کم آب مرکزی، دسترسی به منابع آب غیرمتعارف بسیار قابل توجه می سازد.

این مرکز دارای دو گروه پژوهشی منابع آب و فناوری استحصال و منابع آب غیرمتعارف، شد.