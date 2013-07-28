دکانی جدید برای کسب درآمد/ وقتی پول با پول معامله می شود

به گزارش خبرنگار مهر، از اوایل سال به رغم اینکه نرخ جدید کرایه تاکسی های تبریز اعلام نشد، ولی بسیاری از رانندگان اقدام به افزایش نرخ کرایه ها کردند و در معدود دفعات با دخالت سازمان نظارت بر تاکسیرانی و همچنین اعتراض شهروندان مواجه شدند.

ولی این افزایش قیمت ها به بهانه نبود پول خرد، بی سر و صدا پیش رفت تا اینکه در چند هفته اخیر باز مشکل ساز شده و رانندگان دوباره اذعان به کمبود پول خرد می کنند و برخی نیز به بهانه نبود پول خرد و یابرای داغ تر کردن تنور ، از سوار کردن مسافرانی که پول خرد به همراه ندارند، خودداری می کنند.

هنوز هم با وجود چند کاره بودن کارت های بانکی و پول‌های مجازی و گسترش بانک های اینترنتی ، پول خرد معضل خیلی ها به ویژه رانندگان اتوبوس، تاکسی و سوپرمارکتی‌هاست.

در این میان سوپر مارکتی ها بیشتر دغدغه پول خرد ندارند، چرا که همیشه آدامس و شکلات نقش پول خرد را برایشان بازی می کند، البته بعضی اتوبوس های شهری نیز فاقد سامانه بلیط الکترونیک هستند که آنان نیز به نوعی مردم را دچار مشکل می کنند.

ولی با این حال صنف تاکسیرانان این روزها از زمین و زمان گلایه می کنند و این امکان هم وجود دارد که این گلایه ها مقدمه ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی ها تا چند صد تومان باشد.

گرفتن مبلغ اضافی به بهانه نبود پول خرد

در این مدت که کشور در گیر و دار مشکلات کوچک و بزرگ است، باید کمبود پول خرد را نیز به لیست مشکلات اضافه کرد. شاید وقتی پول خرد به عنوان مشکل به گوش خیلی ها می رسد فکر می کنند دعوا سر 50 یا 100 تومان است ، ولی تاکسیرانان تبریزی قدم ها را فراتر گذاشته اند و در برخی موارد، کرایه ها به بهانه نبود پول خرد تا 200، 300 تومان هم بیشتر حساب میشود.

خرید و فروش غیر مجاز پول خرد؛ بازهم صورت مسئله پاک می شود

شاید به جرات می توان گفت دلالی در هر رشته و کسب و کاری وجود دارد، برای اینکه کمی در این موضوع تعدیل شود برخی ها و شاید بتوان گفت دلالان فکری کرده اند و از بوفه های مدارس و پارکبان ها پول خرد می گیرند و وقتی این پول خردها زیاد شد آنها را با سود اضافی به رانندگان تاکسی ها می فروشند.

البته این کار اصلا مجاز نیست و بیشتر در حاشیه ترمینال‌ها و میدان‌ها مشاهده می شود و مشتری بی برو برگشت این اسکناس و سکه‌ها معدود رانندگان اتوبوس و تاکسیرانانی هستند که هر روز به پول خرد نیاز پیدا می‌کنند.

این خرید و فروش پول خرد با پول درشت نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بیشتر به پاک کردن صورت مسئله ختم می شود چرا که با این کار، بیشتر شغل های کاذب رواج پیدا می کند.

شغلی به نام «پول خردی« !

باید به این نکته هم توجه کرد که معامله پول با پول حکم ربوی دارد و باعث تشویق رباخواری در جامعه می شود و گرفتن پول بیشتر از مسافرانی که ناراضی مبلغی را می دهند نیز اشکال دارد.

اینجاست که رانندگان تاکسی وقتی اعتراض مسافران را برای گرفتن پول اضافی می شنوند با کنایه می گویند که کمبود پول خرد، برای خیلی ها ایجاد اشتغال کرده و با فروش پول خرد، سود به جیب می زنند.

ماهانه 50 میلیارد ریال پول خرد و سکه به پول درگردش کشور واریز می شود

ناظر پولی بانک مرکزی در آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: ماهانه 50 میلیارد ریال پول خرد و سکه به پول درگردش کشور واریز می شود و سهم آذربایجان شرقی از این مقدار 1 میلیارد ریال است.

رحمان جباری با اشاره به کمبود پول خرد و نیازی که در جامعه به پول خرد احساس می شود، گفت: بانک مرکزی و مدیران این بانک تعجب می کنند که چرا نباید این مقدار پول خرد برای کشور و استان کافی باشد، این در حالیست که سهمیه بانک ها در 4 ماهه نخست امسال افزایش یافته ولی باز در جامعه کمبود احساس می شود و جوابگوی نیازها نیست.

وی با بیان اینکه در سال 91 سهمیه پول خرد آذربایجان شرقی ماهانه 800 میلیون ریال بود، افزود: نرخ واقعی این سکه ها و نیکلی که در آنها به کار رفته است خیلی کمتر از قیمت روی سکه ها است ولی تعجب می کنم که این پول به کجا می رود.

جباری همچنین گفت: بانک مرکزی خیلی تلاش کرده که به سرنخ هایی برسد ولی مشخص نیست این مبالغ بر چه اساسی خارج می شود ولی این احتمال هست که خارج کردن پول خرد در گردش، یک شیطنت از سوی بعضی افراد باشد تا در بازار بی نظمی ایجاد کنند.

ناظر پولی بانک مرکزی با بیان اینکه باید کمسیون های قیمت گذاری در بازار تمام سعی خود را در رُند سازی قیمت ها داشته باشند، گفت: بانک مرکزی تمام سعی خود را می کند که با وجود تحریم ها و احتمال کمبود نیکل در کشور، جامعه را به سمت آرامش سوق دهد تا مشکلی برای اقشار زحمت کش جامعه همچون رانندگان ، نانوایان و سوپرمارکت داران ایجاد نشود.

سیستم پرداخت الکترونیکی کرایه ها در راه است

برای گرفتن اطلاعات تکمیلی در مورد این موضوع سراغ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز رفتیم که وی به خبرنگار مهر گفت: مراحل مطالعاتی سیستم های الکترونیکی به اتمام رسیده ، البته مراحل اجرایی بدلیل مسیرهای متعددی که تاکسی ها دارند، زمانبر است ولی با این حال تا آخر امسال این سیستم ها افتتاح می شوند.

رحمان ایمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: این طرح به تصویب شورای شهر رسیده است و امیدواریم دیگر ارگانهای مربوطه همچون بانک ها هم در جهت پیشرفت هرچه سریعتر پروژه کمک کنند.

وی همچنین در مورد اقداماتی که برای جبران پول خرد انجام گرفته است، گفت: رُند سازی کرایه ها و گرفتن پول های خرد صندوق های کمیته امداد و کمک به سالمندان، تا حدودی به تاکسیرانان در این زمینه کمک کرده که با نصب سیستم های الکترونیکی این مشکل ریشه کن می شود.

ایمانی نژاد با اشاره به اینکه این سیستم ها به تاکسی مترها نصب می شوند و مثل کارت های بی آر تی شارژ و استفاده مجدد می شوند، گفت: مشکلی که نصب این سیستم ها را کند کرده است جدای از تامین زیرساخت ها، عدم هماهنگی با بانک ها است، سیستم های متصل به بانک ها در بعضی مسیرها به شبکه وصل نیستند.

وی افزود: همچنین بانک ها قادر نیستند پول هر راننده را به محض پرداخت مسافر به حساب راننده مربوطه واریز کنند چرا که به گفته خودشان اول این پول ها به حساب متمرکزی منتقل شده و بعد از حداقل 24 ساعت به حساب هر راننده واریز می شود، البته این موضوع از لحاظ شرعی و سودی که به جیب بانک ها می رود ،جاي بحث دارد.

نرخ های سال 92 بعد از 4 ماه بالاخره تصویب شد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریزبا اعلام اینکه در هفته جاری نرخ کرایه های امسال تصویب شد، افزود: عمده دلیلی که نرخ ها اعلام نمی شد و بالاخره بعد از گذشت 4 ماه تازه تصویب شد، این بود که اعضای شورای شهر بر این باور بودند که این افزایش ها تورم را بیش از این بالا می برد و بهانه ای دست سودجویان می دهد که قیمت اقلام دیگر را نیز افزایش دهند.

وی با اشاره به افزایش 20 درصدی کرایه ها در هفته های جاری، ادامه داد: البته بعد از نوروز اکثر رانندگان به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش کرایه ها تا 15 درصد کردند که از چشم سازمان دور نماند و برخی ها جریمه شدند.

وی با بیان اینکه تاکسیرانان خواستار افزایش 30 درصدی بودند ولی با موافقت اعضای شورای شهر همراه نبود، گفت: این افزایش در کلان شهرهای تهران، شیراز و مشهد به 30 درصد رسید ولی در تبریز به جهات نامعلوم مورد قبول واقع نشد.

ایمانی نژاد تعداد مسیرهای تاکسی ها را در تبریز 375 مورد عنوان کرد و افزود: کنترل ، نظارت و نصب سیستم ها برای این تعداد مسیر مشکل و زمانبر است که باید مردم این را قبول کنند و با فرهنگ سازی اولین ای دیگر برای شهر اولین ها بیافرینیم.

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گزارش از محمدرضا علی اشرفی