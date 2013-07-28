ساخت مسجد رکورد دار نیت واقفان / وقف زمین یک میلیارد تومانی برای عبادت

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه سال جاری در حالی به نیمه نزدیک می شود که دفاتر ثبتی و اوقافی نشان می دهد همچنان ثبت موقوفات در دستور کار ادارت ثبتی استانها قرار دارد. در روزهای گذشته یک بانوی رضوان شهری به نام زرین تاج شکوری شش دانگ از خانه 750 متری خود را به ارزش 200 میلیون تومان وقف کلاسهای دارلقرآن و برگزاری کلاسهای قرآنی کرد.

همچنین در شهرستان خنداب هم یک خیر به نام عابدی نسب زمین 400 متری خود را وقف کرد. این زمین که ارزش ریالی آن اعلام نشده است بر اساس مدارک ثبتی برای ساخت مسجد وقف شده است.

به گزارش مهر، سه وقف جدید هم در استان لرستان اعلام شده که بر اساس آن یک زمین 340 متری به ارزش 10 میلیون تومان برای احداث مسجد، یک زمین 200 متری به ارزش 4 میلیون تومان برای احداث مسجد قمر بنی هاشم و زمین 140 متری دیگری به ارزش 9 میلیون تومان برای ساخت مسجد صاحب الزمان وقف شد.

در مردادماه امسال همچنین ادارت ثبت اعلام کردند که یک خیر از شهرستان قائن زمین 400 متری خود را برای توسعه امامزاده عبدالله روستای بادامک وقف کرد. زمین دیگری به متراژ 1300 متر مربع در استان قم وقف ساخت مسجد 14 معصوم شد که ارزش ریالی این زمین وقفی 1 میلیارد و 300 میلیون تومان است.