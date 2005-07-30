همايش فرهنگي " كاروان سحر " در الموت برگزار شد

به گزارش مهر ، جعفرنصيري شهركي مديرحوزه هنري استان قزوين در اين همايش گفت : اگرامروزبزرگاني ازاين خطه تاريخي و صعب العبور با همه مشكلاتي كه برسرراه پيشرفت آنان بوده ، به مدارج عالي رسيده اند ، تنها مديون پيشتكاروتلاش هاي بي وقفه اين عزيزان است كه مشكلات مسير ترقي را به جان خريده اند.

همچنين موسوي گرمارودي شاعر، درباره ماهيت شعر و توقع و تلقي ما ازآن تصريح كرد : شعر به دو بخش كاملا مشخص تقسيم مي شود: يك بخش بيروني و يك بخش اندروني .

بخش فيزيكي و متافيزيكي ، بخش قريحه و بخش سخنوري و حافظ قسمتي از شاعريتش ژني و نبوع و متعلق به قريحه اوست و به لحاظ قريحه خداوند تمامت قريحه ممكن را به او بخشيده است. و ر قبال اين قريحه حافظ " كوشش" فراواني هم كرده است . در ميان شعرا، حافظ يك نمونه كاملي براي هر دو حوزه كوشش و جوشش است و ردپاي بيش از 35 شاعر فارسي زبان در شعر او به وضوح ديده مي شود.

وي افزود: ديگرويژگي حافظ آن است كه هم " سواد قرآني " دارد و هم " فرهنگ قرآني ". نگاه توحيدي حافظ درتمامي ادبيات ديوان او مشهود است . بهره جستن از واژه " واقعه " به جاي " حادثه " نمونه بارزي ازآيين فرهنگ قرآني است ، درحالي كه واژه " حادثه " زيباتر است و براي ما ايرانيان گفتن " واقعه " مشكل است اما هيچ نسخه اي وجود ندارد كه در آن " حادثه" بكار رفته باشد.

موسوي گرمارودي مقام والاي حكيم ابوالقاسم فردوسي را ستود و اظهار داشت: شاهنامه فردوسي معدن معارف اسلامي است و بزرگان جهان در برابرنام او به تنظيم بر مي خيزند.

وي نسبت به برخي كم لطفي ها به مقام حكيم فردوسي گلايه كرد و افزود : اشعار فردوسي كاملا ديني و آموزنده است ، فردوسي هم صاحب قريحه بود و هم صد برابر قريحه اش كوشش كرد.

گفتني است در اين نشست شاعران قزويني چون " كتايون همايوني " ، " علي اصغر كرم شاهي " ، " عابدي " ، " حسين ابوترابي " ، " محمد حسين عباسي " ، " معصومه خاني " و " مرضيه لشگري " هر يك به قرائت آثارشان پرداختند و آوازي با صداي ضيا قاضي و ني نوازي مهران كاكاوند پايان بخش مراسم بود.