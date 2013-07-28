دلایل تشدید اعتراضات مردمی در بلغارستان/ صبر بلغاریها به سر رسید است

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندرکیوسو"، از اساتید دانشگاه صوفیای بلغارستان در گفتگو با "دویچه وله" آلمان، در پاسخ به این پرسش که چه چیزی در پشت اعتراضات گسترده مردمی در بلغارستان که اخیرا به درگیری بین معترضان با پلیس این کشور منجر شده است وجود دارد اظهار داشت: صبر مردم این کشور تمام شده است. آنها واقعا کاسه صبرشان لبریز شده و دیگر نمی توانند شرایط این کشور را تحمل کنند.



وی در ادامه درباره دلایل اعتراضات اخیر در بلغارستان گفت: در فوریه گذشته اولین موج اعتراضات در بلغارستان به دلیل هزینه بالای برق شکل گرفت. به خصوص انسانهای فقیر به خیابانها آمدند. اعتراضات زمستان گذشته باعث سقوط دولت محافظه کار سابق شده و دولت جدید پس از انتخابات زودهنگام بهار امسال تشکیل شد.



وی افزود: دولت جدید با اولین تصمیم گیریهایش، خود را به خطر انداخت؛ به خصوص بعد از اینکه دولت سریعا هلیان پوسکی ، شخص پر نفوذ و جنجالی در رسانه های بلغارستان را به عنوان رئیس آژانس امنیت ملی این کشور تایید کرد.



کیوسو تصریح کرد: به این ترتیب مردم نه تنها برای اعتراض به این تصمیم دولت بلکه برای سقوط و کناره گیری آن به خیابانها آمدند و دست به اعتراض زدند. در حال حاضر این اعتراضات بیش از چهل روز است که به طول انجامیده است.



البته دولت به گونه ای رفتار می کند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. چنین واکنشی خشم بیشتر شهروندان بلغاری را سبب شده تا جایی که آنها پارلمان را محاصره کرده و از خروج نمایندگان از ساختمان جلوگیری به عمل آوردند. بعد از یک محاصره چند ساعته پلیس وارد عمل شد و این اعتراضات به خشونت کشیده شد.



این کارشناس بلغاری که خود نیز در اعتراضات دولتی شرکت کرده است درباره انگیزه هایش از چنین اقدامی گفت: من دیگر نمی توانم گستاخی سیاستمداران بلغاری را تحمل کنم. حزب سوسیالیست حاکم که همان حزب کمونیستی سابق است، کاملا با سازمانهای جنایتکار در کشور ما در ارتباط بوده و به آنها وابسته است و نمی تواند سیاستهای مستقلی را دنبال کند. حزب حاکم، ارتباط با انتخاب کنندگان خود را کاملا از دست داده است.



وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه اعتراض کنندگان، جوانان و شهروندان باهوش بلغاری هستند، خاطر نشان کرد که اگر اعتراضات آنها به موفقیت نینجامد حداقل پنجاه درصد آنها مهاجرت خواهند کرد؛ چرا که آنها شرایط را از نظر اخلاقی نمی توانند تحمل کنند.



"کیوسو" در ادامه گفت: معترضان آرزو دارند در حقیقت زندگی کنند و آنها دیگر نمی توانند زندگی در دروغ، جنایت و تاریکی را تحمل کنند.



وی درباره آینده اعتراضات در بلغارستان گفت: نمی توان در این باره پیش بینی کرد، اما خشونت، این اعتراضات را تغییر داده و آن را شدت می بخشد. من امیدوارم که دولت بلغارستان عاقلانه عمل کرده و کناره گیری کند.