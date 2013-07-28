آغاز عملیات نصب سازه هوایی ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی عصر شنبه در بازدید از روند اجرای طرح های عمرانی فرودگاه های استان اردبیل با اشاره به ساخت ترمینال جدید این فرودگاه افزود: ساخت این ترمینال در قالب ساختمان اصلی با هفت هزار و 90 مترمربع و محوطه با 16 هزار و 700 مترمربع هم‌اکنون در مرحله نصب سازه است.

وی با اشاره به نیاز فرودگاه اردبیل به ترمینال خارجی و مجزا شدن آن از ترمینال داخلی به دلیل جلوگیری از ترافیک مسافران اضافه کرد: ساخت ترمینال هم اکنون با 20 درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ترمینال خارجی و حج فرودگاه اردبیل طی سال گذشته یادآور شد: شرایط نامساعد جوی طی شش ماهه دوم سال 91 روند اجرایی را کند کرده بود، اما امسال روند ساخت ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل تسریع شده است.

وی با بیان اینکه این طرح سال آینده به بهره برداری خواهذد رسید، متذکر شد: برای اجرای این طرح شامل ساختمان ترمینال و محوطه اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال تصویب و به مرور تخصیص می یابد.

صفایی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از اعتبار توسط شرکت فرودگاه‌های کشور تامین می شود، تصریح کرد: بخشی از آن نیز اعتبارات استانی است و برای این پروژه تاکنون بالغ بر 35 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی وسعت و اندازه این ترمینال را سه برابر ترمینال فعلی عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه علاوه بر کاهش ترافیک مسافران در زمان پیک ترمینال داخلی و خارجی فرودگاه اردبیل جدا و ارائه خدمات مطلوب و استاندارد تسهیل خواهد شد.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان همچنین از تجهیز ترمینال فرودگاه اردبیل به اینترنت وایرلس خبر داد و عنوان کرد: با تمهیدات صورت گرفته، مسافرین فرودگاه اردبیل می‌توانند از امکانات اینترنت وایرلس در ترمینال این فرودگاه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این خدمات از طریق یک شرکت اینترنتی و بانظارت بخش IT ارائه می‌شود و هیچ هزینه‌ای برای فرودگاه اردبیل در بر نداشته است، تاکید کرد که این اقدام با استقبال مسافرین فرودگاه اردبیل مواجه شده است.