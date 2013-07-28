بهزیستی در توانمندسازی مددجویان نقش به سزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی عصر پنجشنبه در نشستی با مدیر کل بهزیستی استان سمنان و کارکنان این اداره در استانداری ضمن بیان اینکه خدمت به بندگان خدا جز بهترین عبادت ها است اظهار داشت: تمام کارکنان بهزیستی مددکار محسوب می شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: کارکنان اداره بهزیستی از جایگاه بالا و رفیعی در خدمتگزاری برخوردارند.

استاندار سمنان با اشاره به این مطلب که جامعه هدف بهزیستی دارای انسان های متعدد است افزود: کار در بهزیستی بسیار ارزشمند است.

استاندار سمنان با بیان اینکه بهزیستی جز دستگاه های متخصص محسوب می شود عنوان کرد: نیروی متخصص، متعهد و با انگیزه سرمایه یک سازمان محسوب می شود.

رهی با تاکید بر اینکه باید برای مددجویان اشتغال ایجاد کنیم اظهار داشت: این امر موجب توانمند سازی مددجویان می شود.

وی از کارکنان بهزیستی خواستار هدایت مددجویان برای ورود به جامعه شد.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان نیز در این نشست گفت: تمام کارها در بهزیستی استان سمنان بر اساس اصل 44 واگذار شده است.

حجت الاسلام علی پهلوان افزود: در ماه رمضان به دو هزار و 500 نفر از سوی اداره کل بهزیستی استان سمنان کمک موردی شده است.

وی با اشاره به روند مطلوب ساخت و پيشرفت پروژه بنياد ژنتيك استان سمنان، افزود: پنج ميليارد ريال از سوی سازمان بهزیستی کشور برای ساخت این بنیاد اختصاص خواهد یافت.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان تصریح کرد: اين پروژه با حضور خيرين سمنان، پيشرفت بسيار خوبي دارد و به عنوان ششمين بنياد ژنتيك كشور در حال ساخت است.

پهلوان در خاتمه از فعالیت دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی استان خبر داد و خواستار فضا و امکانات مناسب برای توسعه این دانشگاه شد.



