قدمت 150 ساله تاریخ بافت فرش دستباف در استان سمنان/تولید سالانه 18هزار متر مربع فرش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر عصر شنبه در نشست با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: اولین شهرهایی که به بافت فرش همت گماردند؛ سرخه و سمنان و بعد از آن شهمیرزاد و مهدیشهر و پس از 20 سال شاهرود و دامغان و از 80 سال پیش در نواحی کویری شاهرود؛ خارتوران و طرود به تولید فرش پرداخته اند.

وي با بيان اينكه کلمه شیوه نوین نه به معنی شیوه جدید بافت است، بلکه به نوع ایجاد پرز مرتبط می شود افزود: به زبان ساده تر در استان نمونه های دستبافته های که به عنوان فرش مورد استفاده قرار می گرفته سابقه ای بسیار طولانی دارد؛ مثلا در سنگسر نوعی دست بافته از رسته گلیم ها وجود دارد که هنوزم تولید می شود و ریشه در هنر ساسانی دارد.

تولید سالانه 18هزار متر مربع فرش دستباف در استان سمنان

معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اينكه تنوع آب و هوایی و جغرافیایی استان سمنان باعث رشد گونه های مختلف گیاهی و درختی در استان است که تشکیل دهنده مواد اولیه بافت و رنگرزی فرش در استان بوده اظهار داشت: به عنوان مثال از روناس گرفته تا پوست گردو در نواحی استان بعمل می آیند مورد کاربری در رنگرزی می باشد یا پنبه و پشم که به مقدار فراوان و تنوع گونه ها یافت می شود، اما متاسفانه استفاده بهینه از تمامی این پتانسیل ها و منابع موجود صورت نپذیرفته و روند تولید در استان رو به کاهش شدید و رکود است.

فروهر از تولید سالانه 18 هزار متر مربع فرش دستباف در این استان سمنان خبر داد و با بیان اینکه 80 تا 85 درصد تولیدات فرش استان قابلیت صادراتی داشته و از طریق استان های همجوار صادر می‌شوند خاطر نشان کرد: عمده فرش های منطقه شاهرود بیشتر به کشورهای خلیج فارس صادر شده و فرش های مناطق مهدیشهر به کشورهای اروپایی و همچنین حوزه خلیج فارس صادر می‌شوند.

نوع رنگ، رجشمار و تنوع بافت بارزترین ویژگی فرش استان سمنان

وی، تنوع رنگ، رجشمار و تنوع بافت را از بارزترین ویژگی فرش استان سمنان برشمرد و افزود: در این استان فرش دستباف هم با دست بافته شده و هم با قلاب که نشان‌دهنده تنوع نوع بافت (ترکی باف و فارسی باف) بودن فرش‌ها در این استان است.

معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش افزوده فرش دستباف و تابلو فرش بیشتر از سایر صنایع دستی است، بیشتر مردم به بافت فرش روی می‌آورند.

فروهر با بیان اینکه تنوع در رنگ، بافت و طرح در فرش‌های استان سمنان نسبت به سایر صنایع دستی استان نظیر گلیم و جاجیم بیشتر است، گفت: همچنین ارزش افزوده در فرش دستباف نیز چه در داخل و چه در خارج کشور بیشتر از گلیم و جاجیم است.

بیش از 12 هزار بافنده فرش در استان سمنان فعالیت می کنند

معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اينكه در ۱۰ شركت تعاوني فرش دستباف استان سمنان ۱۲ هزار و ۲۸۵ نفر عضو هستند اظهار داشت: فرش دستباف کالایی است که علیرغم کالاهای جانشین متعدد جایگاه و تقاضای خاص خود را دارد و از نظر ارزشی در رده آثار ماندگار هنری و میراث فرهنگی این سرزمین کهن قرار دارد و از جمله کالاهایی است که در دل تاریخ زنده می ماند و چونان نقش های خود از نسلی به نسل دیگر سپرده می شود.

فروهر گفت: در اجرای طرح مشاغل خانگی و حمایت از این طرح با هدف توسعه ظرفیت های کسب و کار خانگی و با هدف توسعه فرصت های شغلی و اشتغال اعضای خانوار دو هزار و ۵۶۰ فقره بوده است كه از اين ميان ۱۰ فقره مربوط به مجوزهاي فعاليت مشاغل خانگي در قالب طرح پشتيبان است.

وي شمار بافندگان فعال استان سمنان را شش هزار و ۶۰۰ نفر و تعداد كل افراد بيمه شده را دو هزار و ۲۲۸ نفر بيان كرد و گفت: براي چهار هزار و ۲۳۶ نفر كارت شناسايي صادر شده است.

فعالیت دو اتحاديه فرش و شش مجتمع هاي قاليبافي در استان سمنان

معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: دو اتحاديه فرش و شش مجتمع هاي قاليبافي در اين استان نيز فعال است كه در مجموع داراي ظرفيت توليد سالانه شش هزار و ۲۰۰ مترمربع فرش و اشتغال زايي ۱۱۲ نفر هستند.

فروهر گفت: در استان سمنان ۱۱ كارگاه متمركز و ۱۰ كارگاه غير متمركز داير است و دوره هاي به بافي برگزار شده نيز در اين استان ۱۵۵دوره است كه شش هزار نفر در اين دوره ها شركت و ۱۲۴ هزار و ۵۵۲ نفر ساعت آموزش ديدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد مجوزهای فعالیت مشاغل خانگی در استان سمنان، دو هزار و 560 فقره بوده که از این میان، 10 فقره مربوط به مجوزهای فعالیت مشاغل خانگی در قالب طرح پشتیبان است.