عملیات مرصاد در باغ موزه دفاع مقدس همدان بازخوانی شد/ هدف عملیات مرصاد مقابله با منافقین بود

به گزارش خبرنگار مهر از همدان در این مراسم که شنبه شب در محل سالن اجتماعات باغ موزه همدان برگزار شد سید علی سماوات،میرزا محمدسلگی،شالباف،احمدطاهری و اسمائیل بیگی به بیان خاطرات،اتفاقات و چگونگی انجام عملیات پرداختند.

سرهنگ سید علی سماوات در تشریح این عملیات مرصاد اظهار داشت: گروهک منافقين در پي حملات عراق به خاک ميهن اسلامي و عقب‏ نشيني‏ هاي موقت رزمندگان اسلام، با تصور اين‏که پذيرش قطعنامه 598 ناشي از جدايي ملت و دولت است، به خيال واهي، فرصت را غنيمت شمرده و سعي در رسيدن به اهداف پليد خود کرد.

این راوی عملیات مرصاد ادامه داد: منافقين با جمع ‏آوري ديگر ضد انقلابيون سرخورده، از کشورهاي مختلف اروپايي، نيرويي به استعداد تقريبي 15 هزار نفر فراهم کرده و با بهره ‏گيري از جنگ ‏افزارهاي اهدايي صدام و ديگر اربابان خود، حمله خود را از غرب کشور به خاک جمهوري اسلامي ايران آغاز کردند.

وی همچنین با بیان اینکه نيروي هوايي عراق با حمايت مقدماتي، آنها را براي ورود به عمق خاک ايران و در نهايت، فتح تهران، ترغيب مي‏ کنند، عنوان داشت: با اين اتحاد شوم، قسمت‏هايي از اراضي ميهن اسلامي مورد تجاوز قرار مي‏گيرد.

سماوات افزود: ملت سلحشور و مسلمان ايران، پس از اطلاع از تجاوز منافقين به ميهن اسلامي، به خروش آمده و به جبهه‏ هاي جنگ اعزام مي‏شوند.

عمليات مرصاد در پنجم مرداد ماه 1367، با رمز مبارک يا علي(ع) و به منظور مقابله با منافقين انجام شد

راوی عملیات مرصاد گفت: سرانجام عمليات مرصاد در پنجم مرداد ماه 1367، با رمز مبارک يا علي(ع) و به منظور مقابله با منافقين در منطقه اسلام‏آباد و کرند غرب در استان کرمانشاه، آغاز شد.

سماوات اضافه کرد: منافقين خلق، خوشحال از پيروزي‏هاي مقدماتي و در يک اقدام عجولانه، راهي باختران (کرمانشاه) شده و به خيال باطل خود، قصد حرکت به سمت تهران و سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران را کردند.

به گفته وی، راديو منافقين، با ارسال پيام به مردم باختران، از آنها مي‏ خواهد که زمينه را براي ورود ارتش به اصطلاح آزادي‏ بخش مهيا سازند و آماده جذب در گردان‏ها و لشکرها باشند.

سماوات گفت: از آن طرف رزمندگان اسلام در 34 کيلومتري باختران، ناگهان راه را بر ستون‏هاي منافقين مي‏بندند و واحدهاي زرهي رزمندگان، در يک اقدام متهورانه، تعداد زيادي از ادوات سنگين زرهي منافقين را هدف قرار داده و به آتش مي ‏کشند و جاده باختران - اسلام آباد در همان لحظات اوليه، انباشته از ادوات سوخته شده مي‏ شود و عکس‏ العمل سريع رزمندگان، منافقين را به فراري مفتضحانه وادار مي سازد.

وی عنوان داشت: اين عمليات در روز بعد نيز با حمله هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران با سرکوبي شديد منافقان ادامه يافت و دشمن را دچار شکست سخت و سنگيني کرد.

منافقان شکست خورده، در اين تجاوز نابخردانه، متحمل تلفات و خسارات عظيمي شدند

سماوات با بیان اینکه منافقان شکست خورده، در اين تجاوز نابخردانه، متحمل تلفات و خسارات عظيمي شدند، افزود: بيش از 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 90 قبضه خمپاره ‏انداز 80 ميلي‏متري، 150 قبضه خمپاره‏ انداز 60 ميلي‏متري و 30 قبضه توپ 106 ميلي‏متري منهدم شد.

راوی عملیات مرصاد گفت: علاوه بر آن ده‏ها دستگاه تانک، نفربر، خودرو و نيز صدها قبضه سلاح سبک و نيز مقاديري تجهيزات پيشرفته الکترونيکي و مخابراتي به غنيمت نيروهاي اسلامي درآمد.

در عملیات مرصاد 4800 منافق کشته و زخمی شدند

وی اضافه کرد: در اين عمليات، چهار هزر و 800 نفر از منافقان نيز کشته و زخمي شدند.

احمدطاهری از دیگر رزمندگان حاضر در این عملیات نیز اظهار داشت: زمينه اين عمليات را مي توان در تصور و تحليل نادرست گروهك منافقين از اوضاع سياسي نظامي ايران جست.

وی گفت: تحليل آنان بر اين بود كه پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران، با توجه به برتري نظامي نيروهاي عراقي و موفقيت نيروهاي عراقي در بعضي از جبهه ها،‌ نشان از ضعف و عقب نشيني رزمندگان اسلام و سرخوردگي مردم از جنگ و جدايي مردم از دولت است.

منافقین بر اين اعتقاد بودند كه پذيرش قطعنامه از سوي ايران امري غير ممكن است

طاهری با بیان اینکه آنان بر اين اعتقاد بودند كه پذيرش قطعنامه از سوي ايران امري غير ممكن است، عنوان داشت: آنها گمان می کردند که تنها در صورتى جمهورى اسلامى قطعنامه را خواهد پذيرفت كه به لحاظ سياسى - نظامى و اقتصادى به بن بست كامل برسد.

وی ادامه داد: به عقيده آنان اقدام به پذيرش قطعنامه از سوي ايران به منزله فروپاشى نظام خواهد بود و با سرنگونى قطعى حكومت ايران، زمينه براى انتقال قدرت به سازمان آنان فراهم خواهد شد.

طاهری اظهار داشت: با توجه به اين تحليل و با توجه به وضعيت پديد آمده در جنگ (برتري نظامي عراق در بعضي از محورها)، منافقين فرصت را غنيمت شمرده و براي تحقق اهداف خود عملياتي را كه براي شهريور67 پيش بيني كرده بودند را، دو ماه جلو انداخته و اواخر تير ماه 1367 با يورش به مرزهاي غربي عمليات خود را آغاز كردند.

راوی عملیان مرصاد افزود: منافقين بر اساس يك برنامه زمان بندي شده 33 ساعته، در طرح خود براي رسيدن به تهران قصد داشتند با بهره گيري از 25 تيپ طي پنج مرحله، از شهرهاي "پل سرذهاب"، "اسلام آباد"، "همدان" و "قزوين" عبور كرده و خود را به تهران برسانند.

طاهری بیان داشت: در اين عمليات دشمن با در اختيار داشتن 25 تيپ كه مجموعا چهار تا پنج هزار نفر را در بر مي گرفت و همچنين با بهره گيري از مساعدت هاي دولت عراق كه شامل 120 دستگاه تانك،‌ 400 دستگاه نفربر، 90 قبضه خمپاره انداز 80 ميلي متري، 30 قبضه توپ 122 ميلي متري، 150 قبضه خمپاره 400 ميلي متري، هزار قبضه تيربار كلاشنيكف، 30 قبضه توپ 106 ميلي متري و 1000 دستگاه كاميون و خودرو مي شد به مرزهاي غربي كشور حمله كرد.

در بخش دیگری از این بازخوانی عملیات مرصاد که در باغ موزه دفاع مقدس همدان برگزار شد، دیگر رزمندگان حاضر در مراسم نیز به بیان خاطرات خود از این عملیات پرداختند.

در پایان از چند خانواده شهید عملیات مرصاد نیز تجلیل شد.