کتاب "قراویز تا مرصاد" در باغ موزه دفاع مقدس همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب کتاب "قراویز تا مرصاد" که نوشته امیر شالباف از رزمندگان دفاع مقدس و حاضر در عملیات است در باغ موزه دفاع مقدس همدان و با حضور جمعی از رزمندگان عملیات مرصاد و خانواده شهدای این عملیات رونمایی شد.

این کتاب در خصوص کارنامه تاریخی استان همدان در طول 8 سال دفاع مقدس با محوریت عملیات مرصاد تدوین و تألیف شده است.

در این کار پژوهشی که توسط اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان تهیه شده، نقش استان همدان و لشکر انصار الحسین(ع) در دوران دفاع مقدس در قالب هشت فصل و حدود 650 صفحه آمده است.

این مجموعه‌ پيرامون يكي از جدال‌هايي است كه بين دو قواي حق و باطل شكل گرفت و به عمليات مرصاد معروف شد.

عمليات مرصاد، عملياتي است كه در طول هشت سال دفاع مقدس بي‌نظير بوده و تفاوت اصلي آن با ساير عمليات‌هاي دفاع مقدس در آن است که دشمن از نوع خودي اما از جنس منافق است.

نفاقي كه با نقاب ديني عملياتي موسوم به «فروغ جاويدان» را با رمز يا حسين(ع) عليه ميهن خود انجام داد تا چهره اصلي و ماهيت وجودي خود را بيش از پيش به مردم بشناساند.