نقش سران طوایف درآگاه سازی جوانان و ثبات امنیت مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی روز شنبه در همایش سران طوایف و قبایل شیعه و سنی سیستان و بلوچستان که با حضور جمعی از معتمدان، ریش سفیدان و مقامات نظامی برگزار شد اظهار داشت: سران طوایف و معتمدان نقش بسزایی در آگاه سازی جوانان و همچنین جلوگیری از فتنه دشمنان دارند.

وی با بیان اینکه ریش سفیدان منطقه باید با استفاده از نفوذ کلام خود و همچنین آگاه سازی جوانان مانع از فریب خوردن آنها در قبال توطئه های استکبار شوند تاکید کرد: استکبار برای دشمنی و ضربه زدن به ایران و اسلام سعی دارد تا با توسل به فریب جوانان آنها را آلت دست خود قرار دهد لذا معتمدان می توانند با درایت خود از این نیت شوم پیشگیری کنند.

نارویی از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک سد بزرگ در مقابل خودکامگی های استکبار جهانی نام برد و افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی کشورایران از یک ژاندارم منطقه ای برای برآوردن خواسته های نامشروع غرب به یک کشور مستقل و آزاده تغییر مسیر داد و این امر ضربه سهمگینی به استکبار جهانی وارد ساخت.

وی از اقتدار ملی و فناوری های علمی به عنوان دو شاخصه اساسی کشور یاد کرد و افزود: با ایستادگی ملت مسلمان ایران اعم از شیعه و سنی در مقابل تحریم های غرب علیه ایران اسلامی به موفقیت چشمگیری دست یافتیم و امروز نیز جز به منافع اسلام و ایران عزیز به چیز دیگری نمی اندیشیم.

استاندار با مقایسه وضعیت کشور نسبت به قبل از پیروزی انقلاب گفت: اجرای طرح های مختلف آب رسانی، برق رسانی و کشاورزی در شهرها و روستاهای مختلف کشور بیانگر نگاه عدالت محور جمهوری اسلامی ایران است.