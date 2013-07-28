آئین محوری نخستین شب قدر در مساجد زاهدان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احياي نخستین شب از شب هاي پر بركت قدر مصادف با ضربت خوردن مولاي متقيان حضرت علي (ع) با دعاي جوشن كبير و قرآن بر سر گذاشتن حضور گسترده مردم در مساجد و حسينيه های این شهرستان برگزار شد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: مساجد حضرت علي ابن ابيطالب(ع)، المهدي(ع)، الزهرا(س)، حسينه يزدي ها، حسينيه بزرگ سيستاني ها، بيت الرقيه(س)، مسجد الغدير، مسجد امام رضا (ع) ، صديقيه و مسجد حضرت وليعصر(عج) در شهرستان زاهدان به عنوان محل هاي محوري در ليالي قدر ميزبان عزاداران خاندان عصمت و طهارت (ع) هستند.

حجت الاسلام صفر قربانپور افزود: خداوند براي انسان شب قدر را قرار داده تا با زنده داري آن و راز و نياز و عبادت از بركات آن كه برابر با هزار شب عبادت است بهره مند شود و لذا فرصت حضور در محضر خدا و عبادت و نيايش با پروردگار بالاترين فرصت است و هيچ موقعيتي به آن نمي رسد.

وی ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات مومنان در ليالي قدر گفت: مردم خداجوی زاهدان در نخستين شب از شب هاي قدر با حضور در مساجد و حسينيه ها و احياء و شب زنده داري تا سحرگاهان به راز و نياز با خالق يكتا پرداختند و از برکات این شب بهره مند شدند.

مردم زاهدان شب گذشته با شركت در این مراسم معنوی درسوگ شهادت نخستین ستاره پر فروغ آسمان امامت و ولايت به عزاداري پرداختند.