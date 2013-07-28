دانشكده علوم قرآني بجنورد دانشجوي جديد مي پذيرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحيم مهدوي پور، شنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: دانشكده علوم قرآني بجنورد در سال 86 در مركز خراسان شمالي راه اندازي شد اما در طي اين مدت به دليل تغيير پياپي روساي دانشكده و كمبود فضاي فيزيكي با مشكلات متعددي روبرو بوده است.

وي اظهار داشت: در ابتداي راه اندازي دانشكده علوم قرآني بجنورد كلاس هاي اين دانشكده در مدارس و خوابگاه ها برگزار مي شد، اما در دو سال اخير به علت كمبود فضای فيزيكی، جذب دانشجو در اين دانشگاه صورت نگرفته است.

حجت الاسلام مهدوي پور اضافه كرد: شرايط به گونه اي بود كه سال گذشته به دليل كمبود فضای فيزيكی بر اساس بخشنامه‌ای از سوی دفتر مركزی در استان قم، دانشجويان پسر اين دانشكده به دانشكده واحد خراسان رضوی منتقل شدند و كلاس‌های درس دانشجويان دختر اين دانشكده نيز در خوابگاه برگزار شد.

وي عنوان كرد: اما در سفر بابركت مقام معظم رهبري به استان مبلغ دو ميليارد تومان اعتبار براي ساخت و تكميل ساختمان دانشكده علوم قرآني بجنورد مصوب شد و در حال حاضر نيز با تخصيص يك ميليارد و 200 ميليون تومان از اين اعتبار، فاز نخست ساختمان دانشكده علوم قرآني بجنورد به اتمام رسيده و مشكلات كمبود فضا تا حد زيادي مرتفع شده است.

به گفته اين مسئول فاز دوم ساختمان دانشكده علوم قرآني بجنورد كه شامل بخش اداری و آموزشی اين دانشكده است نيز آغاز شده و تلاش مي شود تا پايان سال جاري به اتمام برسد.

حجت الاسلام مهدوي پور كه از اواخر سال گذشته به سمت سرپرست اين دانشكده منصوب شده است، در مورد ديگر مشكلات اين دانشكده نيز گفت: از اسفند ماه سال گذشته سلسله نشست هايي پيرامون رفع مشكلات دانشكده علوم قرآني بجنورد با حضور مسئولان خراسان شمالي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

وي افزود: بر اساس تصميم هاي اتخاذ شده، مقرر شد تا اين دانشكده پس از وقفه اي دو ساله در مهر ماه سال جاري در سه رشته دانشجو بپذيرد.

حجت الاسلام مهدوي پور با اشاره به اينكه اين دانشكده تاكنون در دو رشته تفسير و تربيت معلم قرآن كريم دانشجو مي پذيرفت، اظهار داشت: در مهر ماه سال جاري علاوه بر دو رشته فوق الذكر، دانشكده علوم قرآني بجنورد در رشته علوم قرآن و حديث نيز در بخش برادران دانشجوي جديد مي پذيرد.

به گفته اين دانشكده در هر يك از اين رشته ها 30 دانشجو مي پذيرد به گونه اي كه در دو رشته علوم قرآن و حديث و تربيت معلم قرآن كريم فقط دانشجويان برادر و در رشته تفسير قرآن كريم نيز تنها دانشجويان خواهر را خواهد پذيرفت.

حجت الاسلام مهدوي پور با اشاره به اينكه از اين دانشكده تاكنون 91 نفر فارغ التحصيل شده اند، افزود: تعدادي از فارغ التحصيلان اين دانشكده براي حضور در مقاطع تحصيلي بالاتر در كنكور كارشناسي ارشد شركت كرده اند كه حدود 20 نفر از آنها نيز موفق به كسب رتبه هاي تك رقمي و دو رقمي در اين آزمون ارشد شده اند.

وي همچنين از جذب هيئت علمي در اين دانشكده قرآني خبر داد و گفت: اين دانشكده در حال حاضر داراي چهار عضو هيئت علمي است اما براي تكميل كادر آموزشي خود نيازمند جذب سه عضو هيئت علمي ديگر در هر يك از رشته هاي مذكور است.