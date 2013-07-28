بالاترين سطح پوشش درماني بيمه تكميلي به اعضاي هيئت دولت ونمايندگان مجلس اختصاص دارد

سيد مرتضي ميرلوحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ اين در حالي است كه اعضاي هيئت دولت و نمايندگان مجلس به هنگام نياز به دريافت درمان از بيمارستان‌هايي كه براي اين افراد اختصاص يافته استفاده مي كنند.

وي با اشاره به اينكه پوشش درماني بيمه تكميلي كارمندان در پائين ترين سطح قرار دارد،‌ ادامه داد:‌ تا زماني كه اختلاف سطح درماني بيمه هاي تكميلي بين اقشار مختلف اين قدر زياد باشد مشكلات موجود بيمه ها قابل حل نيست.

دبير مجمع خيريه هاي درماني استان اصفهان عنوان كرد: هم اكنون ميزان K درماني بيمه تكميلي مسئولان هيئت دولت و نمايندگان مجلس به 14 مي رسد كه از كارمندان اين رقم بین دو یا سه k است.

وي بابیان اينكه با وجود اين ميزان اختلاف ايجاد بيمه پايه براي تمام ايرانيان و يكي كردن بيمه مسئولان و مردم عادي براي ايجاد عدالت در سلامت از الزامات قانوني است،‌ تصريح كرد:‌ مسئولان بايد فضاي پزشكي را به گونه اي طراحي كنند كه بيمار جز درد بيماري خود نگراني ديگري نداشته باشد.

ميرلوحي با اشاره به اینکه در حال حاضر چندين بيمار به طور همزمان به منظور ويزيت به اتاق پزشك راهنمايي مي شوند، اظهار داشت: باید اين رويه غلط از سيستم بهداشت و درمان کشور حذف شود.

وي قطع ارتباط مالي بين بيمار و پزشك را از ديگر مشكلات سيستم پزشكي عنوان كرد.