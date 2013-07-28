نخستین کتابت قرآن مجید در گرگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان شامگاه شنبه در حاشیه کتابت قران مجید در گرگان با اشاره به آغاز بکار نخستين همايش كتابت قرآن كريم در گرگان اظهار داشت: افتخار مي كنيم كه معجزه جاودان آفرينش يعني قرآن كريم در قالب كتاب تجلي یافته و برای همه اعصار و نسل ها دستورالعمل زندگي است.

وي اظهار داشت: بي شك دستورالعمل براي محور و مبنا قرار گرفتن مهيا مي شود و شايسته است قرآن به عنوان كتاب زندگي بيشتر مورد توجه قرار گيرد، به همين جهت بر آن شديم تا با بهره مندي از هنر خوشنويسي كتابت آيات و صور قرآن را در دستور كار قرار دهيم.

منتظري ادامه داد: اين رخداد بزرگ هنري و معنوي چند هدف دارد كه از جمله آنها مي توان به فرآهم شدن اسباب و انس و آشنايي با معارف قرآن ، رشد و تقويت هنر ديني و متعهد ، ارائه جذاب و تاثير گذار آيات قرآن در قالب هنر،توليد آثار قرآني با بهره مندي از هنر خوشنويسي، تقويت پيوند عاطفي و قلبي هنرمندان با قرآن كريم و ماه انس و الفت با قرآن، اشاره كرد.

وي تصريح كرد: پس از توليد آثار، نمايشگاهي از آثار برگزيده و ممتاز براي استفاده عموم داير خواهد شد و در نمايشگاه حاضر نيز آثاري از خوشنويسان استان مازندران نيز زينت بخش اين رويداد شده است.

منتظري با اشاره به حضور خوشنويسان در همايش كتابت قرآن كريم گفت: از مزيت هاي اين همايش مشاركت معنا دار خوشنويسان گلستان از تمامي شهرستان هاست ، مي توان اين نمايشگاه را تجلي وحدت و انسجام هنرمندان جهت خلق آثاري شايسته و ماندگار دانست.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان افزود: قرآن كريم تا كنون بارها به زبان هاي مختلف ترجمه شده اما در اين نمايشگاه در قالب خوشنويسي ارائه مي شود كه كاري نو و بديع است.

وي به مزيت هاي اين شيوه اشاره كرد و گفت: مزيت اين شيوه و سبك در اين است كه بستر مناسبي براي نشر معارف قراني به زبان پذيرفته شده در عرصه بين الملل فراهم آورده ايم و علاقمندان به اموزه هاي قرآن كه با اين ربان تكلم مي كنند آشنايي بيشتري با پيام هاي سعادت بخش قرآن پيدا مي كنند.

به گفته منتظري، از ثمرات ديگر اين كار، صدور آثار به ديگر كشور ها و مرزهاي جغرافيايي خارج از ايران است.