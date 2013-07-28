اعتدال در ادبیات دینی و سیاسی با مفهوم ایمان گره خورده/ افراط گرایی همواره به حکومت ها ضربه زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود فیرحی شامگاه شنبه در اجتماع حامیان رئیس جمهور منتخب به متناست شب های قدر در مسجد عباسقلی خان افزود: بیش از 98 درصد ملت ایران مسلمان هستند و در بین آنها مفهومی به نام سکولار وجود ندارد.



وی با بیان اینکه موضوع مهم در کشورر دینی یا سکولار بودن جامعه نیست، ادامه داد: مسئله مهم امروز کشور افراط و تفریط در جامعه است.



حجت الاسلام فیرحی، مردم سالاری دینی در ایران را مورد تاکید قرار داد و افزود: بنیان مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط معمار کبیر انقلاب گذاشته شد که همه معادلات و تفکرات منفی غرب بر جوامع اسلامی را دچار خدشه و تردید کرد.



استاد حوزه و دانشگاه به تفکرات حاکم بر دنیای غرب اشاره کرد و گفت: همواره تفکرات حاکم بر دنیای غرب نسبت به موضوع دموکراسی در جوامع اسلامی منفی بوده است.



حجت الاسلام فیرحی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی موجب بنیان مردم سالاری دینی در یک جامعه اسلامی شد و این در حالی بود که کسی انتظار این رخدادها را نداشت.



وی با اشاره به مفهوم اعتدال از منظر مفاهیم دینی ادامه داد: اعتدال دارای اصلاح ترمیم است و شاید اندیشه اعتدال عقب نشینی کند اما هرگز از ذهن انسان آزاد دور نمی‎شود.



حجت الاسلام فیرحی با تاکید بر اینکه اعتدال در تضاد با خشونت است، حضرت علی(ع) را دارای اعتدال در امور عنوان کرد و افزود: امام علی(ع) هرگز تن به خشونت نداد.



وی با بیان اینکه انصاف یکی از موارد مهم در مفهوم اعتدال است تاکید کرد: متفکران اسلامی بر روی عدالت به مثابه انصاف تاکید دارند.



استادحوزه و دانشگاه با بیان اینکه افراط گرایی همواره ضربات سختی به جوامع و حکومت ها وارد کرد و رهبران را با مشکل مواجه کرده است، افزود: حضرت علی(ع)هرگز سخن و حرف افراط گرایان را قبول نکردند و آنچه ایشان را به شهادت رساند افراط گرایی و تفکر افراط گرایی بود.

حجت الاسلام فیرحی افزود: افراط گرایی مشکلات و مسائل بسیاری را به رهبران تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: جنگ صفین، حکمیت و بسیاری از موارد را افراط گرایی بر حضت علی(ع) تحمیل کرد.

استاد حوزه و دانشگاه صبر و بردباری را یکی از شاخص‎های مهم در مفهوم اعتدال عنوان کرد و تاکید کرد: باید به صابرانی که مقابل بی حرمتی مومنان صبر پیشه ‌می‎‏کنند تا ایده‌های خود را به مقصد برسانند اشاره کرد و این را مفهوم ایمان دانست.



حجت الاسلام فیرحی به حکمت 231 نهج‌البلاغه اشاره کرد و افزود: عدل و احسان از مفاهیم مهم اسلامی است که در مفهوم اعتدال جای دارند.



استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه عدل به سه قسمت عدل کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده است افزود: پول، قانون و انصاف در این تقسیم‎بندی مورد تاکید متفکران اسلامی قرار گرفته است.



حجت الاسلام فیرحی پول را معیاری برای سنجش ارزش کالا عنوان کرد و افزود: شاید در نگاه اول پول معیار مناسبی محسوب نشود اما به دلیل معیار بودن برای ارزش‎گذاری مورد توجه قرار داشته است.



وی وجود قانون در جامعه را مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: جامعه‎ای که تن به قانون ندهد یا جامعه آشوبگر است و یا بی‌نظم که در هر صورت مناسب نیست.



استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه قانون غلط بهتر از بی قانونی است، افزود: بسیاری از شخصیت‎ها و بزرگان تاریخ با علم بر غلط بودن قوانین از آن پیروی کرده‎اند.



حجت الاسلام فیرحی با اشاره به نظریات متفکران اسلامی در مورد واژه عدل یادآور شد: مسلمانان عدل را به سه قسم تقسیم کرد‎ه‎اند.



وی در ادامه با اشاره به موضوع دموکراسی در جهان و نظریات موجود در این خصوص ادامه داد: در هیچ کشوری دموکراسی در مدت کوتاه شکل نگرفته است.



استاد حوزه و دانشگاه به موضوع رادیکالیسم و افراط گرایی در جامعه اشاره کرد و افزود: در طول تاریخ همواره افراط گرایی در حکومت‌ها وجود داشته است.



حجت الاسلام فیرحی اعتدال در جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم جامعه به تدریج متوجه شده که رادیکالیسم و افراط گرایی چه با زبان دین و چه با زبان سکولاریسم خطرناک است.



وی افراط گرایی با زبان دین و با سکولاریزم را موجب خطر برای جامعه دانست و افزود: هر دو این ایده‎ها برای جامعه مضر هستند.



این مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه به مفهوم اعتدال از نظر سیره و سخنان امام علی(ع) پرداخت و گفت: اعتدال در ادبیات دینی و سیاسی با مفهوم ایمان گره خورده است.