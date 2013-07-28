استفاده سالانه 25 میلیون لیتر سموم در مزارع کشاورزی کشور/ضرورت ایجاد آزمایشگاه مرجع

رضا سکوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهارداشت: هم اکنون به طور میانگین به ازای هر سه نفر ایرانی یک لیتر سموم در تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود که مضرات زیادی در پی دارد.

وی سرطان معده را یکی از عوارض ناشی از استفاده بیش از حد سموم در محصولات کشاورزی ذکر کرد و افزود: ایران رتبه نخست در بیماری سرطان معده در دنیا را داراست که بنا به تایید وزارت بهداشت آمار ابتلایان به سرطان معده در کشور نیز رو به افزایش است.

سکوتی تاکید کرد: برای پیشگیری از عوارض سموم محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد محصولات کشاورزی کشور تحت کنترل و مدیریت تلفیقی آفات قرار گیرد.

وی یاد آور شد: اجرای این قانون موجب می شود بخشی از محصولات کشاورزی تولید شده عاری از باقی مانده سموم شیمیایی بوده و سلامت انسانها را تضمین کند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ادامه داد: در سالهای اخیر همچنین حذف یارانه سموم در بخش کشاورزی نیز توانسته بخش زیادی از مصرف بی رویه سموم در بخش کشاورزی را کاهش دهد.

سکوتی با بیان اینکه سمومی که برای دفع آفات و بیماری های گیاهی مصرف می شود باید مدت معینی روی میوه باقی بماند تا تجزیه شود افزود: متاسفانه برداشت زودتر میوه و محصولات برای عرضه در بازار موجب می شود مقادیری از سموم در بافت میوه به صورت تجزیه نشده باقی بماند.

وی ایجاد مسمویت های مزمن، سرطان، ناهنجاری های جنینی و ناباروری به همراه کاهش ضریب هوشی را از عوارض باقی مانده سموم تجزیه نشده در محصولات کشاورزی برشمرد.

سکوتی در ادامه ایجاد آزمایشگاه مرجع برای تشخیص باقیمانده سموم آفات نباتی در محصولات کشاورزی در استان را ضروری دانست و گفت: با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت مردم و نیز حجم بالای تولیدات محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی ایجاد هر چه سریعتر این آزمایشگاه در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب های بخش کشاورزی کشور به شمار می رود ایجاد چنین آزمایشگاهی را برای خدمات دهی در استان و حتی استانهای همجوار را ضروری خواند و اعلام کرد: در حال حاضر تعداد این آزمایشگاه ها در کشور بسیار محدود است.