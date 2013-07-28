سيد احسن علوي در گفتگو با خبرنگار مهر در واكنش به سخنان رحيمي مبني بر اينكه "نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به غير از مزاحمت هيچ خيري براي كردستان ندارند"، اظهار داشت: معاون اول رئيس جمهور در جايگاهي نيست تا در مورد عملكرد نمايندگان توضيح دهد و بايد مردم در اين زمينه قضاوت كنند و بهتر است كه وي در اين مورد اظهار نظر نكند.

وي ادامه داد: آقاي رحيمي چندين سال است كه اعلام مي كند به كردستان خدمت كرده و براي توسعه اين استان اقدامات زيادي را انجام داده است و امروز در حالي كه چند روز ديگر به پايان هشت سال رياست جمهوري احمدي نژاد باقي است بهتر است آقاي رحيمي در مورد عملكرد خود و ميزان خدماتي كه به مردم اين استان به عنوان معاون اول رئيس جمهور ارائه كرده است، گزارش دهد.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه سابقه ما به عنوان نماينده مردم در مجلس و سابقه آقاي رحيمي نيز روشن است، عنوان كرد: مردم بايد در خصوص ميزان عملكرد افراد تصميم بگيرند و توهين معاون اول رئيس جمهور به نمايندگان مردم اقدامي مناسب نبوده و ما به صورت جمعي اين حركت را محكوم مي كنيم.

وي با اشاره به اينكه آقاي رحيمي اعلام كرده اند كه اعتبارات ويژه اي به كردستان داده اند، افزود: بهتر است آقاي رحيمي نتيجه اين اعتبارات جهشي و شمار پروژه ها و طرح ها را نيز كه از اين محل اجرايي شده اند به مردم گزارش دهد تا ميزان فعاليت هاي وي براي همگان روشن شود.

علوي گفت: وقتي كه كردستان را به وضعيت استان هاي همدان و كرمانشاه مقايسه مي كنيم به خوبي مشخص است كه استان هاي همسايه ما در حوزه هاي مختلف به توسعه رسيده اند ولي كردستان در شاخص هاي متعددي پائين تر از ميانگين كشوري قرار دارد و اين مهم نشان دهنده ميزان عملكرد مثبت معاون اول كردستاني رئيس جمهور در دولت دهم است.

وي با بيان اينكه سفر دو روز گذشته معاون اول رئيس جمهور به كردستان بيشتر يك مانور سياسي بود، گفت: در اين سفر اكثر قريب به اتفاق پروژه هاي افتتاح شده نيمه تمام بودند كه من براي نمونه فقط به سد سيازاخ ديواندره اشاره مي كنم كه بر اساس اعلام پيمانكار، اين پروژه براي تكميل و بهره برداري نيازمند 50 ميليارد تومان اعتبار ديگر است حال در اين سفر پروژه سيازاخ به عنوان افتخاري براي دولت دهم افتتاح و به بهره برداري مي رسد.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما منكر خدمات و اقدامات خوب دولت احمدي نژاد در كردستان هم نيستيم ولي معتقديم كه اين استان در حوزه هاي مختلف دچار محروميت هاي جدي است و به همين دليل بهتر آن بود به جاي برگزاري اين سفر به فكر كمك اعتباري به كردستان مي بوديم.

وي در پايان سخنان خود گفت: بحث اصلي نمايندگان مردم كردستان براي عدم همراهي رحيمي در اين سفر اين بود كه اعلام كرديم اجازه بدهيد پروژه ها تكميل شود بعد از آنها بهره برداري شود كه متاسفانه اين اقدام نمايندگان مردم با سخنان خارج از عرف رحيمي در سفر به كردستان مواجه شده است.

محمد رضا رحيمي در جريان سفر به كردستان و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص انتقاد نمايندگان از اين سفر گفت: نمايندگان به جز مزاحمت هيچ خيري براي استان كردستان ندارند.

در همين حال رئيس مجمع نمايندگان استان كردستان در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با مهر اعلام كرده بود كه امروز در صحن علني مجلس بيانيه اعتراضي نمايندگان كردستان خطاب به محمد رضا رحيمي قرائت مي شود.