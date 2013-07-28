  1. دين، حوزه، انديشه
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۹

خاطرات عماد افروغ از حج کتاب می‌شود

خاطرات عماد افروغ از حج کتاب می‌شود

عماد افروغ اتفاقات سفر خود به حج و عمره مفرده را در قالب سفرنامه ای منتشر می‌کند.

دکتر عماد افروغ با بیان اینکه سلسله خاطرات حج خودم را به نگارش در می آورم، به خبرنگار مهر گفت: این سفرنامه از 16-17 بخش تشکیل شده است و حاوی حالات و تجربیات شهودی، دغدغه ها و نقدهایی است که احساس کردم باید مطرح شود.

وی افزود: بعد از سفر به عمره مفرده و مشرف شدن به مکه و مدینه، اتفاقات این سفر را در قالب یک سفر نامه و تحت عنوان «شراب ناب» جمع آوری کرده ام که از طریق یکی از سایت های خبری در حال رسانه ای شدن است.

کد خبر 2105455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها