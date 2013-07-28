دکتر عماد افروغ با بیان اینکه سلسله خاطرات حج خودم را به نگارش در می آورم، به خبرنگار مهر گفت: این سفرنامه از 16-17 بخش تشکیل شده است و حاوی حالات و تجربیات شهودی، دغدغه ها و نقدهایی است که احساس کردم باید مطرح شود.



وی افزود: بعد از سفر به عمره مفرده و مشرف شدن به مکه و مدینه، اتفاقات این سفر را در قالب یک سفر نامه و تحت عنوان «شراب ناب» جمع آوری کرده ام که از طریق یکی از سایت های خبری در حال رسانه ای شدن است.