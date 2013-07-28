تیم فوتسال فرجی قزوین شانس صعود به لیگ دسته اول را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر سکاکی در این باره اظهارداشت: تیم فوتسال شهید فرجی که از بخت خوبی برای حضور در مرحله حذفی لیگ دسته دوم برخوردار بود در آخرین دیدارش مقابل میزبان خود شوپی ملارد تن به شکست داد تا با توجه به پیروزی کات شاهرود تیم سوم جدول، نماینده قزوین از حضور در پلی آف باز بماند.



وی افزود: تیم شهید فرجی قزوین در این فصل نخستین حضور خود در رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور را تجربه کرد.



این مسئول ادامه داد: تیم باروبن دیگر نماینده قزوین در مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور بود که در میانه جدول این رقابت ها قرار گرفت.



رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور با حضور بیست تیم در دو گروه 10 تیمی شمال و جنوب پیگیری است.



فرنگي‌ کار استان فرصت شرکت در رقابت هاي جهاني را از دست داد



با اعلام کادر فني تيم ملي کشتي فرنگي جوانان، علي دهباشي از قرار گرفتن در ترکيب نهايي براي اعزام به مسابقات جهاني بلغارستان باز ماند.



رقابت هاي جهاني بلغارستان ۲۲ تا ۲۷ مرداد ماه برگزار مي شود.



تیم فوتبال كاسپين قزوین درانديشه صعود به رقابت های دسته اول فوتبال



تيم فوتبال كاسپين قزوين درحالي اين روزها سرمربي خود را انتخاب كرده است كه مسئولين اين تيم درانديشه صعودبه رقابت هاي دسته اول فوتبال باشگاه هاي كشور هستند.



در چند روز گذشته تمرينات تيم فوتبال كاسپين قزوين زیر نظر يوسف نادريان مربی جدید این تیم آغاز شده است.



كارنامه نادريان در سال هاي قبل نشان ازآن دارد كه مسئولين تيم فوتبال كاسپين قزوين بهترين تصميم خود را براي اين تيم اخذ كرده اند، زيرا اين مربي فصل گذشته هدايت تيم فوتبال نفت و گاز گچساران را برعهده داشت و با نتايج درخشاني كه به دست آورد موفق شد اين تيم را راهي مسابقات دسته اول فوتبال باشگاه هاي كشور كند.



سوابق اين مربي همچنين نشان ازعملكردي قابل اتكا دارد، به طوري كه اين مربي با تيم هاي بانک ملت، اتکا ونفت وگاز گچساران سه بارتجربه صعود به دسته يک را در کارنامه خود به ثبت رسانده و يکبار نيزبا تيم اتکا در آستانه صعود به ليگ برترقرارداشته است، بنابراين در حال حاضر حداقل برروي كاغذ وي يكي از بهترين مربيان حال حاضر دسته دوم فوتبال باشگاه هاي کشورمحسوب مي شود.



قضاوت سه داور قزوینی در مسابقات ليگ‌ برتر و دسته یک فوتسال



سه داور قزوینی در مسابقات ليگ‌ برتر و دسته یک فوتسال قضاوت می کنند.



حسن کشاورز، ولي صفارها و تورج نبي‌زاده در فصل جدید مسابقات ليگ‌ برتر و دسته يک کشور قضاوت می کنند.



این مسابقات از ماه آینده آغاز می شود.