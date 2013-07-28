تظاهرات بین المللی در 40 شهر جهان برای آزادی مانینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شهرهای مختلف امریکا، انگلیس، آلمان، استرالیا، بلژیک و چند کشور دیگر جهان عصر روز شنبه صحنه تظاهرات در حمایت از برادلی مانینگ بود.

روز شنبه 27 جولای از سودی نهادهای مختلف حقوق بشری "روز بین المللی اقدام برای برادلی مانینگ" نام گرفته بود از همین رو شهرهای مختلف صحنه تظاهرات در حمایت از این فرد افشاگر بود.

مانینگ سرجوخه ارتش آمریکا بود که در عراق خدمت می کرد . وی به اسناد محرمامه جنگ های عراق و افغانستان و همچنین تلگراف های محرمانه ای که توسط سفارت خانه های آمریکا در کشورهای مختلف به وزارت خارجه ایالات متحده مخابره می شد دسترسی داشت و این اسناد را در اختیار سایت افشاگر ویکی لیکس قرار داده بود.

به نوشته راشا تودی، بیش از 10 شهر آمریکا و همچنین 40 شهر آلمان شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از برادلی مانینگ و درخواست برای آزادی وی بود.

علاوه بر آمریکا و آلمان، لندن در انگلیس و بروکسل در بلژیک به همراه شهرهایی از استرالیا نیز صحنه برپائی تظاهرات هایی در حمایت از مانینگ بود.

وی در اعترافاتش گفته است این اطلاعات را افشا کرده تا به "بحثی داخلی پیرامون نقش ارتش و سیاست خارجی کشور درباره عملیات های نظامی ارتش در عراق و افغانستان دامن بزند."

مانینگ در صورت گناهکار شناخته شدن می تواند به 20 سال زندان محکوم شود و پس از آن نیز با شماری از اتهامات جدی از جمله اتهام جاسوسی و کمک به دشمن از سوی ارتش مواجه خواهد شد. این احتمال وجود دارد که وی به خاطر این اتهامات به حبس ابد محکوم شود.

روزنامه نیویورک تایمز قسمتی از اطلاعاتی را که مانینگ در اختیار سایت ویکی لیکس قرار داده، به عنوان بخشی از یک توافقنامه تبادل اطلاعات با این وب سایت افشاگر و جنجالی منتشر کرده است. ویکی لیکس همچنین با چندین موسسه انتشاراتی دیگر در بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان قراردادهای مشابه دارد.

لازم به ذکر است مانینگ در سال گذشته از سوی روزنامه گاردین به عنوان چهره سال انتخاب شده بود.