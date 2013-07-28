مردم روستای مهدی آباد ایلام با محرومیت های زیادی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شوهانی صبح یکشنبه در بازدید از روستای مهدی آباد اظهار داشت: مردم این روستا محرومیت های زیادی دارند وباید درجهت برطرف کردن مسائل ومشکلات مردم این روستا گام برداشت.



شوهانی افزود: مردم این روستا خواستار اجرای طرح های هادی در روستاها ، آسفالت ، تامین آب آشامیدنی وبسیاری مسائل دیگر شدند.



وی اضافه کرد: مردم روستای مهدی آباد درخواست های زیادی داشتند از جمله ایجاد فضای ورزشی در روستا و این روستا علی رغم جمعیت بالایی که دارد فاقد سالن ورزشی و زمین ورزشی است.



شوهانی تصریح کرد: روستای مهدی آباد حدود یک هزار و 600 نفر جمعیت دارد اما فاقد مدرسه راهنمایی و دبیرستان است ومشکلاتی را برای دانش آموزان به وجود آورده است که مجبورند برای ادامه تحصیل به شهر ایلام بروند.



نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم روستا درخواست کوچه بندی ، گذربندی و اعتبارات عمرانی داشتند که امیدواریم در کمیته برنامه ریزی استان ایلام پیگیری شود و مسئولان استان کمک های لازم را انجام دهند تا بخشی از مسائل و مشکلات روستای مهدی آباد مرتفع شود.

