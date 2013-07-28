فامنين تشنه تر از گذشته/ پرشتاب ترین منطقه توسعه ای همدان شناور در گرداب وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان فامنين كه در شرقي ترين نقطه استان همدان قرار دارد، هفت درصد از مساحت استان همدان را به خود اختصاص داده و همسایه غربي استان مركزي است.

فامنين داري دو بخش مركزي و پيشخور است كه در اراضي شمالي و مركزي آن به علت وجود خاك مساعد زمينه كشاورزي نيز فراهم است.

در آخرين سرشماري سازمان آمار ايران در شهرستان فامنين 42 هزار نفر زندگي مي كنند كه از اين ميزان 28 هزار نفر در روستاها زندگي مي كنند و ميانگين بارش در اين منطقه 244 ميلي متر است.

اين شهرستان با توجه به ظرفيت هاي مناسب خود براي كشاورزي توانسته چهار درصد كل توليدات كشاورزي استان همدان را به خود اختصاص دهد و پنج هزار و 12 نفر در بخش كشاورزي شهرستان فامنين مشغول به فعاليت اند.

اما با توجه به اينكه فامنين جدیدترين شهرستاني است كه در تقسيمات كشوري استان همدان معيین شده، با مشكلات زيرساختي دست و پنجه نرم می کند.

نداشتن ترمينال مهم ترين مشكل شهر فامنين است

يكي از تحصيل كردگان دانشگاهي اين شهر به مهر گفت: نداشتن ترمينال مهم ترين مشكل شهر فامنين است.

زيبا وكيلي ادامه داد: فقط سرويس ميني بوس راني در اين شهر وجود دارد وبراي رفتن به ديگر نقاط بايد به همدان مراجعه كنيم.

در عمق 200 متري زمين براي حفر چاه به نم آب هم نرسيده اند

وي با اشاره به اينكه گرچه شهر ماماهان در مجاورت فامنين قرار دارد و جزو فامنين محسوب مي شود اما از اين منطقه نماينده اي در شوراي شهر وجود ندارد، اذعان داشت: بيشتر متقاضيان مسكن مهر فامنين را روستاييان شامل ميشوند.

اين ليسانس حقوق گفت: نيروگاه شهيد مفتح موجب خشكي چاه هاي منطقه شده وهم اكنون در ماماهان هنوز در عمق 200 متري زمين براي حفر چاه به نم آب هم نرسيده اند.

سينما وفرهنگسرايي در اين شهر نداريم

وكيلي بيان داشت: پارك مناسبي در شهر براي استفاده بانوان وجود ندارد و سينما و فرهنگسرايي در اين شهر نداريم.

وي با اشاره به اينكه تاكسي در شهر وجود ندارد، عنوان كرد: آسفالت برخي معابر نيز مناسب نيست.

اين شهروند فامنيني با تاكيد بر اينكه ساخت نماد ميدان آزادي شهر يك سالي است شروع شده اما اكنون نيمه كاره رها شده است، گفت: نبود ترمينال مشكلات زيادي را براي دانشجويان ايجاد كرده است.

نيروگاه شهيد مفتح، فامنين را تبديل به برهوت كرده است

يكي ديگر از شهروندان فامنيني به مهر گفت: نيروگاه شهيد مفتح، فامنين را به برهوت تبدیل كرده است.

محمد سهرابي بيان داشت: عبور ماشين هاي سنگين از داخل شهر براي رفتن به قهاوند نیز مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده است.

وي اذعان داشت: برخي كوچه ها نيز آسفالت نشده و عبور مرور را در فصول سرد سال با مشكل مواجه مي كند.

برخي از جوانان رو به مهاجرت به استان هاي تهران و فارس آورده اند

اين مغازه داره فامنيني با اشاره به كمبود آب در چند سال اخير در اين منطقه، اظهار داشت: نبود شغل مناسب و كارخانه در اين شهر باعث شده برخي از جوانان به مهاجرت به استان هاي تهران و فارس رو آوردند.

رجبي كه ساخته شدن اتوبان همدان - ساوه را موجب كم رونق شدن كسب و كار در فامنين بر مي شمرد، ادامه داد: ساخت مسكن مهر در زمان فرماندار سابق فامنين آغاز شد و محل ساخت آن در ماماهان مناسب نبود.

سعید صميمي نیز که از دیگر شهروندان است با اشاره به اينكه بيكاري در شهر فراگير شده، عنوان كرد: فاضلاب برخي منازل در كوچه ها روان است و اداره بهداشت در مقابل شكايت هاي اهالي هيچ گونه پاسخي نمي دهد.

اين شهروند فامنيني اذعان داشت: كوچه ها نيز آسفالت مناسبي ندارد و در زمستان خودروها در عبور و مرور مشكل دارند.

وي عنوان كرد: گرچه پارك در اين شهر وجود دارد اما به علت كوچكي باعث اذحام مردم شده است.

براي صدور مجوز ايجاد باشگاه بيليارد مخالفت شد

صميمي با ابراز رضايت از اعضاء جديد شوراي شهر فامنين، بيان داشت: با درخواستم براي صدور مجوز ايجاد باشگاه بيليارد مخالفت شد.

اين شهروند فامنيني ادامه داد: سه سالن ورزشي در شهر وجود دارد و يك باشگاه بدنسازي نيز در آن فعاليت مي كند.

مسئولان شهر به قول هايي كه داده اند وفا كنند

صميمي با اشاره به اينكه به نظر نمي رسد در آينده بسيار نزديك بحث منطقه اقتصادي جهان آباد به نتيجه برسد، ادامه داد: مسئولان شهر به قول هايي كه داده اند وفا كنند.

شهردار فامنين در خصوص كمبود تاكسي در اين شهر گفت: تاكسي در شهر وجود دارد اما مردم كمتر عادت به استفاده از آن دارند.

حسن رجبي اذعان داشت: 137 خط ميني بوس راني نيز براي نقاط مختلف شهرستان وجود دارد.

25 اتوبوس در ناوگان اتوبوس راني اين شهرستان فعال اند

وي با اشاره به اينكه مشكل اساسي در حمل نقل وجود ندارد، اذعان داشت: 25 اتوبوس در ناوگان اتوبوس راني اين شهرستان فعال اند.

شهردار فامنين بيان داشت: مسير حركت اين اتوبوس ها بين تهران و فامنين است و به علت عدم استقبال براي سفر به ديگر نقاط ايران تنها سرويس دهي به پايتخت را در برنامه كاري خود داريم.

در حال ساخت كمربندي هستيم

رجبي درخصوص رفع مشكل عبور ماشين هاي سنگين از شهر فامنين، عنوان كرد: در حال ساخت كمربندي هستيم كه تاكنون 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و20درصد مابقي نيز تا سال آينده به پايان خواهد رسيد.

وي ادامه داد: هماهنگي هاي لازم انجام شده و اميدواريم با باز شدن اين كمربندي ديگر كمتر شاهد تردد خودرو هاي سنگين از داخل شهر باشيم.

در حال تملك زميني براي ساخت پاركي نوراي هستيم

شهردارفامنين عنوان كرد: دو پارك محله اي در فامنين وجود دارد ودر حال تملك زميني به وسعت 10 هكتار از سوي جاده ساوه براي ساخت پاركي نوراي هستيم.

وي با اشاره پي گيري براي ساخت پارك بانوان در اين شهر، بيان داشت: در شوراي دوم تحت لوي خدمات رساني به مناطق محروم كه توسط بانك جهاني هزينه آن تا مين مي شود به دنبال احداث چنين پاركي در فامنين بوديم اما با پايان يافتن دولت اصلاحات بانك جهاني نيز خدمات خود را در ايران كاهش داد واين پروژه مسكوت ماند، اما در بلند مدت به دنبال اجرايي چنين پاركي هستيم.

فامنين شيب طبيعي ندارد

شهردار فامنين در خصوص علت آسفالت نبودن برخي معابر وكوچه هاي شهر، اظهار داشت: فامنين يكي از شهرهاي استان است كه به علت واقع شدن در دشت شيب طبيعي ندارد واين مشكلاتي را براي هدايت آبهاي سطحي ايجاد كرده است.

لكه گيري كوچه هاي شهر به زودي آغاز مي شود

رجبي ادامه داد: برخي منازل رعايت مصرف آب را نداشته و با سرازير شدن پس آب در كوچه ها موجب از بين رفتن آسفالت مي شوند، اما لكه گيري كوچه هاي شهر به زودي آغاز مي شود.

وي با تاكيد براينكه فامنين كانال كشي فاضلاب ندارد، در خصوص عدم توجه امور بهداشت شهرستان به مشكلات زيست محيطي ناشي از عبور فاضلاب در شهر، گفت: هزينه دادرسي را براي افرادي كه در كوچه ها فاضلاب را رها مي كنند تقبل كرديم اما با پي گير نشدن امور بهداشت پرونده مختومه شد و به نظر ميرسد اين موضوع اهميتي براي آنان ندارد.

مشكلي براي ادامه ساخت المان وجود ندارد

شهردار فامنين در خصوص علت نيمه كاره رها شدن نصب المان ميدان آزادي شهر، اذعان داشت: مشكلي براي ادامه ساخت اين المان وجود ندارد وتا ده رو آينده كار احداث آن آغاز خواهد شد.

رجبي ادمه داد: بودجه شهردار در سال 91 معادل470ميليون تومان بود كه از اين ميزان 195 ميليون تومان محقق شد و هنوز بودجه سال 92 به استان وشهرستان ها ابلاغ نشده است.

وي با تاكيد براينكه طرح جامع شهر فامنين آماده شده ومورد تصويب نيز قرار گرفته است، بيان داشت: مردم با پرداخت عوارض ما را در ساختن شهر ياري كنند.

20سطل زباله نيز به زودي در شهر نصب خواهد شد

شهردار فامنين در پايان با اشاره به خريد دو دستگاه ماشين مكانيزه جمع آوري زباله، گفت: 20سطل زباله نيز به زودي در شهر نصب خواهد شد.

فامنين يكي از شهرستانهايي است كه ثباتي در فرمانداري ندارد به طوري كه فرماندار سابق آن به علت عدم سكونت در شهر مجبور به بازگشت به همدان شد و سید رسول حسینی به جاي وي صدارت را در پنج ماه آخر دولت دهم به عهده گرفته است.

فرماندار شهرستان فامنين در خصوص آخرين وضعيت مسكن مهر اين شهر گفت: ساخت اين مجموعه قبل از حضورم در شهرستان فامنين تصميم گيري شده بود اما با اين حال هم اكنون 60درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

سيد رسول حسيني ادامه داد: در مر كز شهر فامنين نيز 800 واحد مسكن ويلايي مهر كه با مشاركت مالك ساخته شده بود به بهره برداري رسيده است.

هنوز فرهنگ آپارتمان نشيني در فامنين حاكم نشده است

وي با اشاره به اينكه هنوز فرهنگ آپارتمان نشيني در فامنين حاكم نشده است، بيان داشت: اگر مجموعه مسكن مهر ساخته شده در ماماهان به صورت ويلايي طرح بندي ميشد مورد استقبال بيشتري قرار مي گرفت.

فرماندار شهرستان فامنين اذعان داشت: 328 واحد در اين مجموعه ساخته ميشود كه هم اكنون داري پيشرفت مناسب فيزيكي است.

وي با اشاره به اينكه برخي از بلوك هايي اين سايت تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و خدمات برق،گاز وآب آن نيز وصل شده است، افزود: اميدواريم بتوانيم مجموعه ساختمان هاي مسكن مهر شهرستان را تا پايان سال جاري به بهره برداري برسانيم .

فرماندار شهرستان فامنين در خصوص منطقه اقتصادي جهان آباد نيز عنوان كرد: اين طرح كه از مصوبات دور اول سفر رئيس جمهور به استان همدان است پس از انجام كارهاي مطالعاتي در آخرين جلسه كميته برنامه ريزي استان همدان مورد تصويب قرار گرفت.

حسيني بيان داشت: با تمام توان به دنبال فراهم كردن زير ساخت هاي لازم براي اين منطقه هستيم كه فراهم شدن اين زمينه ها مشاركت جدي روستاييان حاشيه اين طرح را مي طلبد.

وي با تاكيد بر لزوم ايجاد عظم استاني براي به نتيجه رساندن اين پروژه اثر گذار بر اقتصاد استان همدان،عنوان كرد: فامنين شهرستاني كشاورزي است واگر مي خواهيم صنعت را به آن وارد كنيم بايد استاندار ونمايندگان استان مسئولان شهرستان پي گير اين طرح باشند.

فامنين كمترين بارش استان همدان را به خود اختصاص داده است

فرماندار شهرستان فامنين اذعان داشت: بر اساس داده هاي سازمان هواشناسي استان فامنين كمترين بارش استان را به خود اختصاص داده وهم اكنون در هفت روستا با مشكل كم آبي مواجه هستيم.

حسيني عنوان كرد: هنوز آبرساني با تانكر به روستاها لازم نيست اما سطح آبهاي زير زميني به شدت پايين رفته است.

وي با تاكيد براينكه ستاد بحران آب درشهرستان فامنين تشكيل شده است، عنوان كرد: اميدواريم بتوانيم با حفر چاه در برخي نقاط كه مشكل كمتري دارند قدري از مشكلات پيش آمده را كاهش دهيم.

فامنين ساختاري روستايي دارد

فرماندار شهرستان فامنين با تاكيد براينكه وجود نيروگاه در اراضي دشت فامنين تاثير در كاهش سطح آبهاي زير زميني نيز داشته است، بيان داشت: فامنين ساختاري روستايي دارد و در قالب شهرهاي زير 25 هزار نفر تعريف شده است.

حسيني با تاكيد بر اينكه احياء بافت فرسوده در اين شهر مستلزم هزينه بالايي است، عنوان كرد: تغيير سيماي اين شهر مستلزم زمان وهزينه خواهد بود.

وي اذعان داشت: باید براي تغييرات برخي امور فرهنگ سازي شود وتا كنون اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي به فرمانداري ابلاغ نشده است.

فرماندار شهرستان فامنين با تاكيد براينكه فضاي سبز كافي در اين شهر وجود دارد اما انتظار مردم بيش از اين ظرفيت هاست، در پايان گفت: با تغيير شيوه آبياري اميدواريم بتوانيم فضاي سبز مناسبي را در شهر ايجاد كنيم.

شهرستان فامنين پرشتاب ترين نقطه استان در توسعه است

بدون شك شهرستان فامنين با توجه به گذر زيرساخت هاي مناسبي چون راه آهن و آزاد راه از آن و طرح عبور خط اتيلن كه موجبات ساخت مجتمع هاي پتروشيمي را در منطقه صنعتي جهان آباد فراهم مي كند، پرشتاب ترين نقطه استان در توسعه است.

اما آنچه كه اين شهرستان و مناطق شمالي استان را تهديد مي كند روند متداوم كاهش سطح آب هاي زير زميني است به طوري كه سطح اين آب ها به علت وجود 750حلقه چاه عميق ونيمه عميق كه 105حلقه آن غير مجاز است وهمچنين مصرف بالاي آب از چاه هاي نيروگاه شهيد مفتح كه در مجاورت دشت فامنين قرار دارد ، باعث افت شديد اين آب ها وحتي ايجاد فروچاله شده است كه ادامه روند توسعه كشاورزي را در مستعد ترين نقطه استان براي اين كار با خطري جدي مواجه كرده است، به طوري كه در بازديد اصحاب رسانه از يكي از بزرگترين مزارع كشاورزي استان در مجاورت شهر فامنين، مسئولان شركت ايثار به دليل فروكش كردن آب چاها به دنبال كشت محصولاتي كه نياز به كمتري آب دارند بوده وحتي با اين روند پيش بيني عدم امكان استفاده از اراضي خود را در آينده نزديك داشتند.

بديهي است توجه به ظرفيت هاي مناسب اين شهرستان كه فاصله كمي با مركز استان دارد مي تواند موجبات توسعه همه نقاط استان همدان شود، از اين رو بايد بيش از پيش شهرستان فامنين جدي گرفته شده وبا لزوم تمركز زدايي از مركز به دنبال توسعه پايدار در همدان بود.

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گزارش: بهنام نادری فصیح