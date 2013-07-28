سه کتاب چاپ سنگی به موزه و مرکز اسناد فرهنگی آستان مقدس اهداء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدحسن دستغیب مدیر آستان مقدس گفت: این سه جلد کتاب که از نظر تاریخی بسیار ارزشمند و با اهمیت محسوب می شود،. انوار سهیلی، چابع عباسی ودعای شریف ابوحمزه است.

وی اضافه کرد این سه جلد کتاب پس از طی مراحل ثبت و شماره گذاری حسب مقررات قابل استفاده برای محققین و پژوهشگران است.

مدیر آستان مقدس احمدی و محمدی با تشکر از این خیر نیک اندیش از دیگر دارندگان آثار فرهنگی و هنری دعوت کرد برای حفظ و نگهداری علمی و کوشایی در مراقبت از مواریث فرهنگی آثار خود را در اختیار مرکز اسناد و مدارک فرهنگی حرم مطهر قرار داده تا نام و مشخصات آنها در موزه نگاهداری شود.

کسوت خادمی آستان مقدس شاهچراغ (ع) بر قامت رئیس فدراسیون ورزشهای باستانی

رئیس فدراسیون ورزشهای باستانی و پهلوانی کشور با حضور در مرقد مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ضمن زیارت مضجع شریف حضرت سید میر احمد بن موسی (ع) با آیت ا... سید محمد مهدی دستغیب دیدار کرد.

محمدرضا طالقانی باتفاق جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین ورزش شیراز در دیدار با تولیت و توسط ایشان ضمن پوشیدن لباس خدامی به کسوت خادمی آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در آمد.

آیت ا... سید محمد مهدی دستغیب در دیدار رئیس فدراسیون ورزشهای باستانی و پهلوانی کشور اظهار داشت: ورزشکاران واقعی نوعا انسانهایی خدایی هستند و از جهات مادی وابسته به جایی و دلبستگی به کسی جز خدا ندارند.

وی با اشاره به اینکه ورزش علاوه بر پرورش جسم ، روح و ذهن ایشان را نیر پرورش می دهد. خطاب به مشرف شدگان به بارگاه حضرت سید میر احمد بن موسی(ع) افزود: شمامسئولین ورزش کشور و استان وظیفه دارید برای جذب هر چه بیشتر جوانان به سمت خودسازی و ورزش تلاش کنید.