كتاب محمد(ص) برپايه كهن ترين منابع به چاپ سوم رسيد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد (ص) کتابی است با متنی فوقالعاده که برای بسیاری از خوانندگانش از جمله خوانندگان غربیش «تحولزا» و حتی یک «حادثه» بوده است و سبب این خاصیت کتاب به همان حقیقتی برمیگردد که کتاب دربارهاش نوشته شده است؛ محمد(ص).
جویندگان معنی زندگی لاجرم با این سؤال مواجهاند که این "بشر" کیست و نیروی مؤیدش چیست؟ کسی که نزدیک 1420 سال پس از وفاتش، در یکی از تاریکترین دورهها، نویسنده حقیقتجویی از گوشهای از آنسوی کره زمین آنقدر شیفتة او میشود و آنقدر معرفت کسب میکند که چنین مجدّانه و عاشقانه در باب زندگیش به تحقیق و تتبّع دست زند.
کتاب محمد(ص) نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تاکنون دستکم شش بار تجدید چاپ شده، اما نویسنده بر هیچیک از آنها مقدمهای ننوشته است. نکته لطیف دیگری نیز در همینباره وجود دارد، نکتهای که نوشتن پانویس و توضیحات را موجه نمایاند: آقای لینگز خود نیز معتقد بود حتی بسیاری از مسلمانان عصر ما قدر خداوند را بهدرستی نفهمیدهاند و اینکه وقتی (مخصوصاً علیرغم تلاشهای پیگیر بشری) واقعیاتی ماندگار و مؤثر باقی میمانند، به اراده و مشیت خداوند چنین اند و در پایداری آنها اسراری نهفته است.
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