لیبی مرزهای زمینی خود را با مصر بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی زیدان نخست وزیر لیبی اعلام کرد که کشورش مرزهای زمینی خود را با مصر به روی مسافران بست. این اقدام با هدف جلوگیری از فرار افراد تحت تعقیب افرادی که روز جمعه یک فعال سیاسی را ترور کردند اتخاذ شده است.

وی افزود: به موجب این تصمیم اجازه داده خواهد شد تنها از مرزها کالا وارد شود. زیدان اظهار داشت که اسامی افراد تحت تعقیب در اختیار مسئولان قاهره قرار گرفته است تا در صورتی که لیبی را ترک کرده باشند بازداشت شوند.

نخست وزیر لیبی همچنین اعلام کرد که به زودی به منظور کاهش شمار اعضای دولت و افزایش توانمندی آن اصلاح وزارتی انجام خواهد داد.