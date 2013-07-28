اوج بارش شهابی دلتا دلوی تا بامداد فردا

به گزارش خبرنگار مهر، در مردادماه یکی از بارشها، بارشهای شهابی دلتا دلوی جنوبی است که از 21 تیرماه آغاز میشود و تا 28 مرداد ماه فعال است.
این بارش در روز 6 و 7 مرداد ماه به زمان اوج میرسد و در شرایط مناسب رصدی میتوان تا 20 شهاب را در هر ساعت رویت کرد.
کانون این شهاب باران در صورت فلکی دلو در نزدیکی ستاره دلتا- دلو واقع شده به همین دلیل آن را بارش شهابی دلتا-دلوی مینامند.
بهترین زمان برای تماشای این شهابباران ساعتهای اولیه بامداد وقتی که ماه در افق غربی غروب میکند و صورتفلکی دلو در بالاترین ارتفاع خود در آسمان جنوبی میدرخشد، خواهد بود.
نمونه بارش شهابی دلتای دلوی جنوبی
شهابهای این شهابباران از صورت فلکی دلو و به طور تصادفی به بیرون خارج میشوند، بنابراین بهترین روش رصد این پدیده بودن در جایی تاریک با آسمان باز و بدون آلودگی نوری است.
