اوج بارش شهابی دلتا دلوی تا بامداد فردا

به گزارش خبرنگار مهر، در مردادماه یکی از بارش‌ها، بارش‌های شهابی دلتا دلوی جنوبی است که از 21 تیرماه آغاز می‌شود و تا 28 مرداد ماه فعال است.

این بارش در روز 6 و 7 مرداد ماه به زمان اوج می‌رسد و در شرایط مناسب رصدی می‌توان تا 20 شهاب را در هر ساعت رویت کرد.

کانون این شهاب ‌باران در صورت فلکی دلو در نزدیکی ستاره دلتا- دلو واقع شده به همین دلیل آن را بارش شهابی دلتا-دلوی می‌نامند.

بهترین زمان برای تماشای این شهاب‌باران ساعت‌های اولیه بامداد وقتی که ماه در افق غربی غروب می‎کند و صورت‌فلکی دلو در بالاترین ارتفاع خود در آسمان جنوبی می‎درخشد، خواهد بود.

نمونه بارش شهابی دلتای دلوی جنوبی

شهاب‎های این شهاب‎باران از صورت فلکی دلو و به طور تصادفی به بیرون خارج می‎شوند، بنابراین بهترین روش رصد این پدیده بودن در جایی تاریک با آسمان باز و بدون آلودگی نوری است.