فعالان و خادمان قرآنی طرقبه تجلیل می شوند

احمد جاهد طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار برنامه ریزی شده تا از کسانی که در زمینه احیای فرهنگ قرآنی و برگزاری منظم جلسات و محافل قرآنی در شهر طرقبه همت می کنند طی مراسمی بعد از ماه مبارک رمضان با حضور مسئولین شهرستان تقدیر شوند.

وی قرآن را مهم ترین وسیله در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و افزود: فراگیری آموزه ها و دستورات قرآن کریم و تلاوت هر روزه آن بیشترین آرامش و اعتماد به نفس را به انسان می دهد و عده ای در شهر طرقبه و محلات مختلف ان به این امر مهم در طول سال و به ویژه ایام ماه مبارک رمضان می پردازند.

جاهدطلب بیان کرد: قرآن به عنوان معجزه جاوید پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) تنها کتابی است که کهنه نمی شود و در قالب زمان نمی گنجد و برای همه اعصار و زمان ها مایه هدایت بوده نه تنها برای تمام شئون زندگی بشر، بلکه برای همه عالم هستی برنامه جامع و کاملی دارد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مفید تفسیر و مسابقات قرآن کریم در طرقبه گفت: در سال های اول انقلاب و پس از آن به همت اساتید بزرگواری همچون آقایان نصرالله برزگر و محمد فتحی محافل قرآنی متعددی در شهر طرقبه به صورت خانگی و در مساجد محلات تشکیل شده است.

وی افزود: قاریان خوبی تربیت و به جامعه معرفی شدند و ما در سازمان فرهنگی هنری برآنیم تا با پیگیری و هماهنگی دستگاه های مربوطه با توجه به دارا بودن ظرفیت بالایی که در جوانان این شهر وجود دارد با بهره گیری از اساتید مجرب و اجرای برنامه های قرآنی باعث ترویج این فرهنگ و گسترش آن بیش از پیش در این خطه شویم.

گفتنی است در شب های ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن در مساجد محلات مختلف شهر طرقبه برگزار و علاقمندان یک ساعت بعد از افطار می توانند از این جلسات فیض ببرند.