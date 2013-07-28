برگزاری احیای شب قدر با حضور قاریان بین المللی دراصفهان

حجت الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم جزء خوانی قرآن، دعای ابوحمزه ثمالی و مراسم احیای شبهای قدر در مسجد جامع اصفهان، حرم زینبیه، مسجد امام، دوطفلان زینبیه، امام زاده ابوالعباس خوراسگان و آقاعلی عباس نطنز برگزار می شود.

وی اطعام و کمک به ایتام و فقرا را ویژه شبهای قدر دانست و اضافه کرد: در این ماه به ویژه در شبهای قدر کمک هزینه تهیه جهیزیه برای دختران بی سرپرست از مهم ترین برنامه اداره کل اوقاف به شمار می آید.

اژدری اظهار داشت: کارگاه آموزشی حفظ جز 1، 2 و 30 قرآن کریم ویژه" ثبت نام طرح ملی حفظ قرآن کریم"در امام زاده ها و بقاء متبرکه در رده سنی 12-7، 19-13 و 19 سال به بالا در حال برگزاری است.

وی بابیان اینکه طرح پاسخ به سوالات شرعی برنامه 5 ساله اداره اوقاف به شمار می آید افزود: به مناسبت اعیاد، ولادت، شهادت ها، ماه مبارک رمضان و شب های قدر پاسخ به سوالات شرعی در امام زاده های شاخص استان اصفهان با حضور روحانیون در حال اجراست.