  1. استانها
  2. اصفهان
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

برگزاری احیای شب قدر با حضور قاریان بین المللی دراصفهان

برگزاری احیای شب قدر با حضور قاریان بین المللی دراصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از برگزاری احیای مراسم شب های قدر با حضور قاریان بین المللی قران در امام زاده های شاخص استان اصفهان خبر داد.

حجت الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم جزء خوانی قرآن، دعای ابوحمزه ثمالی و مراسم احیای شبهای قدر در مسجد جامع اصفهان، حرم زینبیه، مسجد امام، دوطفلان زینبیه، امام زاده ابوالعباس خوراسگان و آقاعلی عباس نطنز برگزار می شود.

وی اطعام و کمک به ایتام و فقرا را ویژه شبهای قدر دانست و اضافه کرد: در این ماه به ویژه در شبهای قدر کمک هزینه تهیه جهیزیه برای دختران بی سرپرست از مهم ترین برنامه اداره کل اوقاف به شمار می آید.

اژدری اظهار داشت: کارگاه آموزشی حفظ جز 1، 2 و 30 قرآن کریم ویژه" ثبت نام طرح ملی حفظ قرآن کریم"در امام زاده ها و بقاء متبرکه در رده سنی 12-7، 19-13 و 19 سال به بالا در حال برگزاری است.

وی بابیان اینکه طرح پاسخ به سوالات شرعی برنامه 5 ساله اداره اوقاف به شمار می آید افزود: به مناسبت اعیاد، ولادت، شهادت ها، ماه مبارک رمضان و شب های قدر پاسخ به سوالات شرعی در امام زاده های شاخص استان اصفهان با حضور روحانیون در حال اجراست.

کد خبر 2105494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها