هدف باشگاه شهرداري همدان جذب نخبه هاي ورزشي است/ تيم هاي بومي تقویت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پيمان صادقي شنبه شب در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: پيدا كردن نخبه هاي ورزشي در فوتبال محلات، آكادمي فوتبال و رشته هاي مختلف ورزشي از مجموعه فعاليت هاي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري است.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان عنوان داشت: هدف و برنامه مجموعه فرهنگي ورزشي شهرداري استعداديابي و پيدا كردن نخبه هاي ورزشي است.

وي بيان داشت: بعد از ماه رمضان تيم هاي محلات به باشگاه هاي ورزشي اطلاع رساني مي كنند تا باشگاه ها بازي هاي آنان را رصد كنند چراكه در مجموعه اي سه هزار نفري حداقل 100 نفر ورزشكار در رشته فوتبال وجود دارد.

صادقي اضافه كرد: بايد مانند تيم فوتبال بزرگسالان كه يك تيم كاملا بومي است تيم هاي بومي ديگري را راه اندازي كرد تا همدان نيز در عرصه ورزش بتواند در استان، كشور و جهان مطرح شود.

تشكيل تيم هاي ورزشي از برنامه هاي مجموعه فرهنگي ورزشي شهرداري همدان است

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان افزود: يكي از برنامه هاي مجموعه فرهنگي ورزشي شهرداري همدان اين است كه خود سازمان تيم تشكيل دهد نه اينكه از تيم هاي ديگر حمايت كند.

وي اذعان داشت: سرسره آبي مجموعه آبي شهدا با 57 متر ارتفاع از منحصر به فردترين مجموعه هاي آبي در كشور است كه توانسته مشتريان خود را جذب كند.

صادقي اظهار داشت: از جمله برنامه هاي اجرا شده توسط مجموعه فرهنگي ورزشي اجراي ميزباني كشوري فوتبال نونهالان، تقدير از آكادمي فوتبال در سال هاي 90 و 91، نشست مديران كلان شهرها، برگزاري المپياد فرهنگي ورزشي خانواده شهرداري براي سومين سال كه اين برنامه تبديل به يك الگوي كشوري شد.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان اظهار داشت: برگزاري آمادگي جسماني بانوان در ولادت حضرت زهرا(س)، برگزاري پنجمين دوره فوتبال محلات گراميداشت شهيد مدني، برگزاري المپياد محلات در رشته هاي مختلف كه يك شادابي و نشاط به محلات داد از جمله برنام هاي برگزار شده مجموعه فرهنگي ورزشي شهرداري است.

مدرسه فوتبال همدان 10 سال است كه فعاليت مي كند

وي افزود: مدرسه فوتبال در چهار رده سني به صورت متداول 10 سال است كه فعاليت مي كند.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان اضافه كرد: كسب مقام سوم تنيس روي ميز كلان شهرها، كسب چهار مدال طلا در كشتي، مراسم اختتاميه شطرنج به ميزباني همدان، كسب مقام اول و نايب قرهماني پرس سينه در استان، كسب مقام دوم تير و كمان آزاد كشور و تجليل از قهرمان هاي كشوري از ديگر برنامه هاي اجرا شده در سال 90 و 90 است.

وي اذعان داشت: درج 130 خبر در رسانه هاي استان و بازديد چهار هزار نفر از ديگر كارهاي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان بوده است.

ورزش محلات و همگاني در همدان تقويت شود

صادقي عنوان داشت: اگر ورزش محلات و همگاني در همدان تقويت شود در عرصه قهرماني نيز همدان خوب ظاهر و موفق خواهد شد چراكه بستر ورزش قهرماني در ورزش محلات و همگاني است.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان بيان داشت: اگر بودجه ها به خوبي از طرف مسئولين مرتبط تامين شود تيم ها بيشتر تقويت مي شوند و در عرصه قهرماني مي درخشند.

پرداختن به ورزش ناهنجاري هاي اجتماعي را از بين مي برد

وي اظهار داشت: ورزش مقوله مهمي است كه اگر به خوبي به آن پرداخته شود ناهنجاري هاي اجتماعي، معضلات در جامعه و اعتياد بسيار كم خواهد شد.

صادقي همچنين در ادامه گفت: همدان در آذرماه امسال ميزباني كلان شهرها در رشته شطرنج بانوان را دارد.

ساختن سوله هاي ورزشي در نقاط مختلف شهر صورت گيرد

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان اضافه كرد: ساختن سوله هاي ورزشي در نقاط مختلف شهر از ديگر برنامه هاي مجموعه فرهنگي ورزشي شهرداري همدان است.

وي گفت: براي ورزش بايد فضاهاي ورزشي تعريف كرد تا بتوان ميزباني در استان گرفت.

به آكادمي فوتبال براي ماه ها و سال هاي آتي اميدواريم

صادقي اذعان داشت: به آكادمي فوتبال خيلي اميدوار هستيم كه در ماه ها و سال هاي آينده حرفي براي گفتن داشته باشد.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان اظهار داشت: مجموعه فرهنگي ورزشي شهرداري تصميم دارد با هيئت هاي ورزشي تعامل و همفكري داشته باشد تا تيم هاي ورزشي بتوانند در استان به خوبي ظاهر شوند.

انعكاس اخبار ورزشي نسل جوان را به ورزش سوق مي دهد

وي در پايان سخنانش گفت: نقش رسانه و خبرنگار نقشي بي بديل و مهم است و اگر هر اندازه كار و فعاليت صورت گيرد اما انعكاس نداشته باشد جلوه و ويژگي خود را ندارد چراكه انعكاس اخبار يك وظيفه و رسالت است كه اگر به خوبي انجام شود استقبال مردم و نسل جوان از ورزش و كارها بيشتر مي شود.