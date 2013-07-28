قنوت دست های حاجت به روی آسمان دعا/ کودکانی که به طلب عفو زمینیان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوربین کوچک عکاسی را برمی دارم و به سمت مساجد شهر کوهشت راه می افتم. این همه تن سیاه پوش و این دستهای قنوت و این سیل اشک تضرع را اما نمی شود در دوربین محدودی جا داد.

اینجا دل ها هرکدام به وسعت دریا توفانی ست و موج های خواهش به سمت ساحل عفو الهی خیز برداشته است.

به هرکدام از مساجد شهر که می رسم موج می زند از دل هایی که رها شده اند به سمت آسمان و اشک هایی سرازیر به زمین. هیچ گاه این قدر دل را نمی توان کنار هم دید که راه قله ی سیمرغ را راهی شده باشند. دل هایی که از غرور خالی شده و ندای خاکی ترین انسان ها را فریاد می زنند.

دل هایی رها شده از بند خاک و مست از باده ی دعا. به هر مسجدی که می رسی دست هایی را می بینی که فقط به دعا می اندیشند و چشم هایی را می بینی که عرش را نشانه گرفته اند. دیشب شب قدر بود؛ شب قنوت دست های حاجت به سمت آسمان دعا.

بچه ها هم با اینکه هنوز به سن تکلیف نرسیده اند آمده اند و به نماز ایستاده اند و به خواندن قرآن نشسته اند. آن ها هم دست در دست پدران و مادران شان آمده اند تا عبودیت محض را به تمرین بایستند تا شاید خداوند به یمن معصومیت شان، دست عفو بر سر بزرگ ترها بکشد.

کسی به فکر نان و آب نیست و خیال بدهکاری ها و بستانکاری ها و هزینه های زندگی را بیرون از مساجد جا گذاشته شده و دل ها فقط و فقط به دعا و عبادت و عبودیت گره خورده اند.

به مسجد حضرت صاحب الزمان که می رسم راه برای عبور بسته است و مردم علاوه بر داخل مسجد خیابان های اطراف مسجد را هم به صف نشسته اند. برخی زن ها بچه های قنداغه را باخود آورده اند و درمیان صدای دعا و گریه و تلاوت قرآن به خواب عمیق فرو رفته اند.

از کودکی می پرسم چرا به مسجد آمده است؟ چشم های زلال معصومش را گرد می کند و به حساب حرف زدن بزرگترها می گوید که امشب شب قدر است و آمده ام خدا گناهانم را ببخشد! و من می مانم که برای کدامین گناه نکرده طلب عفو دارد و به راستی اینها به طلب عفو همه زمینیان در این شب آسمانی آمده اند.

کودکی دیگر درحالی که چشم های خیسش را به پشت دست های کوچکش می سپارد، گوش هایش را تیزِ حرفهای مداح کرده است که از علی(ع) و مظلومیت علی(ع) می گوید. و شاید دلش برای کودکان کوفه آن روزها می سوزد که دیگر نان ندارند و دیگر صدای پاهای "پدرخاک" کودکان یتیم را خوشحال نمی کند.

کودک پنج ساله ی دیگری در حالی که شانه اش را زیر بغل پدرش پنهان می کند دلیل آمدنش را دعا برای بابابش عنوان می کند انگار که این بچه های معصوم برای خودشان چیزی نمی خواهند و امشب حرف و دلشان را یکی کرده اند که برای بزرگترها که زمینی تر شده اند دست به آسمان دعا بردارند.

این همه یکرنگی و این همه خشوع در برابر ذات کردگار را چگونه می توان روایت کرد وقتی در شب بزرگی چون قدر هر دل به وسعت یک آسمان بزرگ می شود و اوج می گیرد.

آری مردم کوهدشت نیز شب ضربت خوردن مولا را گریستند و دست های دعا و تضرع را تا اذان صبح بر زمین نگذاشتند.