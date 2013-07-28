به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس رستمی افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه، ششم و هفتم مردادماه مصادف با 19 و 20 ماه مبارک رمضان از ساعت 10 شب در تالار فرهنگ‌سرای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.



وی افزود: روز سه‌شنبه 8 مردادماه هم‌زمان با 21 ماه مبارک رمضان نیز از ساعت 10 شب این مراسم در تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه اجرا خواهد شد.



رستمی با اشاره به اطلاع‌رسانی‎های انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: برای اطلاع مردم از این مراسم، بنر و پوستر در سطح شهر زنجان و ارمغانخانه نصب شده است.



رئیس هیئت امنای تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه افزود: گروه تعزیه‎خوانی متشکل از افراد بومی و غیربومی است که 2 نفر از این افراد از استان‎های قم و همدان هستند که با این گروه در اجرای مراسم تعزیه‎خوانی همکاری خواهند داشت.

75درصد روستاهای شهرستان خدابنده با بحران آب مواجه هستند

فرماندار شهرستان خدابنده، با اشاره به اینکه 75 درصد از روستاهای این شهرستان با بحران آب مواجه هستند گفت: در این راستا باید مشکل بحران آب در این روستاها حل شود چرا که روزانه به میزان خیلی کم از آب شرب استفاده می کنند.

علی یوسفی افزود: شهرستان خدابنده 235 روستا دارد که از این تعداد 50 روستا با مشکل کم آبی مواجه هستند که 5در مجموع هزار و 151 کیلومتر مربع مساحت روستاها را به خود اختصاص می دهد.



وی اظهار داشت: بحران کم آبی در این روستاها باید مدیریت شود و باید جیره بندی آب در این 50 روستا را بیشتر کنیم.



فرماندار شهرستان خدابنده گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی باید راهکار و برنامه های لازم برای این بحران پیش رو را در دستور کار قرار دهد و تجهیزات و تاسیات آبرسانی توسط شرکت آبفا تعویض شود.



یوسفی در ادامه افزود: اجرای پروژه های مربوط به آب می تواند بحران به وجود آمده و مشکل کم آبی در این روستا را حل کند.



وی، به قطع 270 انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان خدابنده اشاره کردوافزود: انشعابات غیرمجاز در این شهرستان زیاد است و باید به این امر مهم توجه شود.



فرماندار شهرستان خدابنده ، به مجتمع‌های آبرسانی در دست احداث در سطح روستاها اشاره کردوگفت: احداث مجتمع‌های آبرسانی جزو آرزوهای مردم است.



یوسفی گفت: اگر اعتبارات مربوط به پروژه های حوزه آب به خوبی تخصیص یابد مشکل بحران آب حل خواهد شد.