عرضه داروی جدیدی برای درمان فشار خون بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو، خواص پپتدی موسوم به کاتستاتین را بررسی کرده اند که به گیرنده های استیل کولین نیکوتین موجود در سیستم عصبی متصل می شود و از مراکز فعال آن یک مدل دارویی ارائه کردند.

آنها سپس گروهی از ترکیبات را برای یافتن مولکولی که بتواند با این "اثرانگشت" سه بعدی هماهنگ شود بررسی کردند. دانشمندان در نهایت به ترکیبی دست یافتند که می تواند به طور موفقیت آمیزی فشار خون را کاهش دهد.

"ایگور ساینی" پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: این راهبرد نشان دهنده تاثیر طراحی منطقی نامزدهای دارویی جدید است.

دانیل کونور استاد دانشکده پزشکی دانشگاه سن دیه گو و یکی دیگر از محققان این پروژه اظهار داشت: نتایج ما حاکی از آن است که می توان ترکیبات مشابهی را برای هماهنگی فعالیت کاتستاتین که بدن از آن برای تنظیم فشار خون استفاده می کند طراحی کرد.

وی معتقد است چنین ترکیباتی می تواند در نهایت درمانهایی برای فشار خون بالا عرضه کند.

این تحقیقات می تواند به طبقه جدیدی از درمانها برای فشار خون منجر شود، بیماری که 76 میلیون نفر – یک سوم بزرگسالان را در آمریکا به خود مبتلا کرده است. اگر این بیماری درمان نشود می تواند با آسیب وارد کردن به رگهای خونی، به یک عامل خطر برای نارسایی کلیه، سکته قلبی و سکته مغزی منجر شود.

نتایج تحقیقات در نشریه Bioorganic and Medicinal Chemistry منتشر شده است.