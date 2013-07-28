کارگاه آموزشی پرنده نگری در محیط زیست فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی با حضور بیش از 60 نفر از راهنمایان تورهای گردشگری استان و کارشناسان محیط زیست برگزار شد .طی این کارگاه مدعوین با اصول پرنده نگری ،زیستگاههای شاخص پرندگان فارس و همچنین پرندگان شاخص استان آشنا شدند.

در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس اکوتوریسم را سفری مسئولانه به مناطق طبیعی خواند که موجبات حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی را فراهم می آورد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی ضمن پر اهمیت خواندن آموزش به راهنمایان تورهای گردشگری به عنوان کسانی که در ارتباط مستقیم با گردشگران هستند، گفت: در نهايت این افراد با اطلاعات کاربردی كه از اين دوره ها كسب مي‌كنند به حافظان طبيعت تبديل مي‌شوند و اين چيزي جز فرهنگ سازي در جامعه نيست وآنچه كه در اینگونه دوره ها بايد به آن توجه شود آموزش‌هاي كاربردي و عملي است.

وی با ذکر این مطلب که به ‌منظور حفظ محیط‌زیست و آفریده های طبیعی در صنعت گردشگری باید نقش راهنمایان گردشگری به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد گفت: استان فارس به عنوان مهد فرهنگ و هنر و قدمت مراکز تاریخی و فرهنگی دارای ظرفیت های بسیار عظیمی نیز در زمینه گردشگری طبیعی است که امیدواریم رویکرد جدیدی که در مجموعه گردشگری استان در خصوص توسعه گردشکری در استان ایجاد شده تداوم بیابد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس گفت: در این مسیر محدودیتهایی هم وجود دارد که با کمک رهبران مذهبی و فرهنگی استان این موانع را برطرف و با الگوی اسلامی ایرانی گردشگری مدیریت شده را دنبال می کنیم.

وی افزود: استان فارس جاذبه های كم نظیری برای توسعه اكوتوریسم و طبیعت گردی دارد وبا توجه به وجود این پتانسیلها در مناطق طبیعی فارس می توان آن را به یك مركز جذب اكوتوریست و ایجاد درآمد جهت رشد و توسعه استان مطرح كنیم، ایجاد قطب طبیعت گردی در این مناطق علاوه بر جذب طبیعت گردان و توسعه صنعت جهانگردی در استان می تواند تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی استان داشته و زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال جوانان فراهم آورد.

در ادامه این مراسم معاونت میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان با ذکر این مطلب که 30 درصد گردشگری جهان اکوتوریسم است، گفت: اکوتوریسم یکی از شاخص های توسعه پایدار است و کشور ما پتانسیل های عظیمی در خصوص گردشگری طبیعی دارد

.حکمت نیا خاطر نشان کرد: تعداد پرندگان استان از کل پرندگان قاره اروپا بیشتر است و ما باید گردشگری مسوولانه را ترویج بدهیم و همه دستگاهها در این زمینه باید بصورت فعال وارد شوند و تا زمانیکه فقط سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشکری را مسوول بدانیم کاری از پیش نخواهیم برد.

طی این کارگاه آموزشی کارشناس مسوول نطارت بر امور حیات وحش این اداره کل مهندس جولایی ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص تاریخچه پرنده نگری در جهان و ایران، کلیدهای شناسایی پرندگان و همچنین انواع پرندگان استان مطالبی را در قالب تصویر و اسلاید به شرکت کنندگان ارائه داد.

این کارشناس اداره حیات وحش به راهنمایان تور توصیه کرد با مطالعه بیشتر و انجام فعالیت های میدانی مهارت های خود را در زمینه پرنده نگری بالا ببرند و به جمع حافظان حیات وحش ایران بپیوندند.

گفتنی است اداره آموزش این اداره کل به منظور آشنایی بیشتر گردشگران با مناطق ،حیات وحش ،پرندگان و مباحث زیست محیطی به طور مداوم دوره های آموزشی را برای راهنمایان تورهای گردشگری استان برنامه ریزی نموده است که به صورت دوره ای برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی به همت اداره آموزش این اداره کل ،معاونت نظارت و پایش و مجتمع آموزشی تچر وابسته به میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ،در این اداره کل برگزار شد.