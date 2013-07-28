  1. استانها
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

در راستای اجرای نیات واقفین/

100 میلیون ریال به آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص یافت

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اختصاص 100 میلیون ریال در راستای اجرای نیات واقفین برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن مومنی مقدم، با اشاره به ثمرات وقف گفت: وقف زمينه مناسبی برای اجرای عدالت اجتماعی و وسيله‌ ای صلح آميز برای توزيع مجدد درآمد بدون هرگونه اجبار است.

وی وقف برای ديگران از ديگر شرايط وقف خواند و گفت: وقف با چنين شرايطی می ‌تواند در روند كلی خود آثار اجتماعی و اقتصادی زيادی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای نیات واقفین جشن ازدواج 32زوج جوان در امامزادگان باقریه همزمان با میلاد حضرت مهدی(عج) و عید نیمه شعبان برگزار شد، گفت: برای برگزاری این جشن 40 میلیون تومان از محل موقوفات خراسان جنوبی هزینه شده بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در ادامه از وقف زمینی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای درمان کودکان سرطانی در بیرجند خبر داد و اظهار کرد: وقف هایی از این قبیل امکان آبادانی و رفع مشکلات بساری از مردم و جامعه را به دنبال دارد، بدون شک باید گفت وقف پلی برای توسعه و عمران یک کشور است.

