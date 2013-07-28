100 میلیون ریال به آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن مومنی مقدم، با اشاره به ثمرات وقف گفت: وقف زمينه مناسبی برای اجرای عدالت اجتماعی و وسيله‌ ای صلح آميز برای توزيع مجدد درآمد بدون هرگونه اجبار است.

وی وقف برای ديگران از ديگر شرايط وقف خواند و گفت: وقف با چنين شرايطی می ‌تواند در روند كلی خود آثار اجتماعی و اقتصادی زيادی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای نیات واقفین جشن ازدواج 32زوج جوان در امامزادگان باقریه همزمان با میلاد حضرت مهدی(عج) و عید نیمه شعبان برگزار شد، گفت: برای برگزاری این جشن 40 میلیون تومان از محل موقوفات خراسان جنوبی هزینه شده بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در ادامه از وقف زمینی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای درمان کودکان سرطانی در بیرجند خبر داد و اظهار کرد: وقف هایی از این قبیل امکان آبادانی و رفع مشکلات بساری از مردم و جامعه را به دنبال دارد، بدون شک باید گفت وقف پلی برای توسعه و عمران یک کشور است.