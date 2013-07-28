1200 بیمار کلیوی در زنجان تحت پوشش انجمن کلیوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طهماسبی صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، افزود: این بیماران در هفت مرکز در شهرستانهای ابهر، زنجان ، خرمدره تحت پوشش هستند.

وی، با اشاره به اینکه از این تعداد بیمار کلیوی 260 بیمار دیالیزی ، 250 بیمار دیالیزی عفونی و ده بیمار از نوع دیالیز صفاقی و 580 بیمار پیوند کلیه در استان وجود دارد .

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، با اشاره به اینکه ده نفر در سالجاری به بیماران کلیوی استان اضافه شده است گفت: درمجموع 600 بیمار پیوند کلیه در استان وجود دارد.

طهماسبی گفت: 320 بیمار تحت مراقبت و پیشگیری هستند .

وی تاکید کرد: در استان زنجان 940 بیمار از چرخه حمایت انجمن خارج شده ودیگر تحت پوشش این انجمن نیستند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، با اشاره به اینکه 250 بیمار دیالیزی در استان وجود دارد افزود: در این راستا تنها 60 نفر مجاز و شرایط لازم برای پیوند کلیه را دارد.

طهماسبی، از افزایش 20 درصدی بیماران کلیوی در سالجاری در استان خبر دادویادآورشد: افزایش تعداد این بیماران بر اثربیماری های فشار خون و دیابت بوده است.

وی گفت: در سال گذشته تعداد میانگین افزایش بیماران کلیوی 17 درصد بود و همچنین در سال 90 هم ده درصد بود.

در پايان اين مراسم به بيماران كليوی فعال در عرصه های علمی، ورزشي و فرهنگي جوايزی اهدا شد.