گزینه نهایی وزارت بهداشت دولت روحانی/ دومین وزیر چشم پزشک

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد سرانجام پس از مطرح شدن تعداد زیادی از نامها برای تصدی وزارت بهداشت دولت یازدهم، به نظر می رسد فرد پیشنهادی برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، یک چشم پزشک باشد.

دکتر سید حسن هاشمی جراح و متخصص چشم پزشکی، فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

این در حالی است که تا چندی قبل از اسامی همچون علرضا مرندی، مسعود پزشکیان، محمدرضا ظفرقندی، ایرج فاضل، علیرضا زالی و تعدادی دیگر از پزشکان متخصص برای وزارت بهداشت نام برده شده بود. اما با توجه به بررسیهای کارشناسی در کارگروه دولت یازدهم برای معرفی گزینه نهایی وزارت بهداشت، این کارگروه به این جمع بندی رسیده است که سیدحسن هاشمی بهترین گزینه برای وزارت بهداشت دولت یازدهم است.

اگر چنانچه دکتر سیدحسن هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس معرفی و رای اعتماد بگیرد، دومین وزیر بهداشت بعد از دکتر محمدحسن طریقت منفرد خواهد بود، که متخص چشم پزشکی است.

پیش از این وزرای بهداشت هر کدام تخصص های مختلفی داشته اند که از جمله آنها می توان به علیرضا مرندی فوق تخصص اطفال، کامران باقری لنکرانی فوق تخصص گوارش و کبد، مرضیه وحیددستجردی متخصص زنان و زایمان، محمد فرهادی متخصص گوش و حلق و بینی، مسعود پزشکیان جراح قلب، محمدحسن طریقت منفرد متخصص جراحی چشم، ایرج ملک زاده فوق تخصص گوارش و کبد، ایرج فاضل فوق تخصص جراحی عروق و... اشاره کرد.

سوابق اجرایی دکتر سیدحسن هاشمی

مسئول مهندسی جنگ جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362)

دبیرکل انجمن چشم پزشكي جمهوری اسلامی ايران (1390 تاکنون)

عضو کمیته علوم­ بالینی فرهنگستان علوم­پزشکی ایران (1384 تاکنون)

عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم­ پزشکی تهران (1383 تاکنون)

دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی (1390 تا 1391)

عضو شوراي مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور (1378 تا 1380)

عضو شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به عنوان نماينده وزير بهداشت(1376 تا 1384)

مشاور وزير بهداشت(1376 تا 1380)

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي کشور (1376 تا 1380)

رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابي (1383 تا 1385 و 1388 تا 1390)

عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری بیمارستان فارابی (1387 تاكنون)

كارشناس تخصصي رشته چشم در دادسرا و هيئت هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي (1385 تاكنون)

مدير گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1384 تا 1387)

عضو شوراي عالي مركز تحقيقات چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1384 تاكنون)

نایب رئیس و عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكي جمهوری اسلامی ايران (1384 تا 1386)

عضو شورای پژوهشی بیمارستان فارابي (1383 تا 1386)

عضو كميته اعتبار بخشي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي (1380 تاكنون)

مؤسس و عضو هيئت مديره انجمن پزشكي ليزري ايران (1380 تا 1383)

عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكي ايران (1378 تا 1381)

عضو هيئت امناي ارزی وزارت بهداشت(1376 تا 1379)

مهمترین پیشرفتهای فوق تخصصی چشم پزشکی جهان که برای اولین بار در ایران توسط دکتر سید حسن هاشمی انجام شده است.

پیوند قرنیه لایه‌ای به روش Melles (DALK)

انجام جراحی کاتاراکت به روش Microincisional Cataract Surgery (MICS)

کاشت لنزهای داخل قرنیه (Intracorneal inlay)

کراتوپلاستی هدایتی (Conductive Keratoplasty)

پیوند قرنیه به روش Big – Bubble

جراحی عیوب انکساری به روش Wavefront Customized – Ablation

پیوند قرنیه‌ای خلفی به روش Melles (PLK)

پیوند قرنیه‌ای خلفی به روش M – PLK

پیوند قرنیه‌ای خلفی به روش DSEK

جراحی قرنیه به روش ALTK تکنیکهای مختلف