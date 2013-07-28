تابستان بهاری در گلستان/ نفس جنگلها بالا آمد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد ازاینکه رکورد 18 ساله گرمای هوای گلستان در تیرماه سالجاری شکسته شد، در چند روز اخیر هوای استان بهاری و خنک تر شده است.

بارش نم نم باران در برخی مناطق مختلف استان، عطش گرمای تابستان هوا را در این استان کرانه خزری فروکش کرده است و روزهای بهاری را برای مسافران و اهالی رقم زده است.

بارش باران و کاهش دمای هوا در روزهای گذشته، مرحم بر تن زخمهای جنگل ها و مراتع استان بوده که از ابتدای سالجاری تا بیمه تیرماه 18 بار دچار حریق شدند و 15 هکتار از عرصه ها نیز دچار خسارت شد.

کاهش دمای هوا و نم نم باران در برخی مناطق گلستان در چند روز گذشته درحالیست که میانیگن میزان بارندگی گلستان در یک دوره 10 ماهه از مهر پارسال تا پایان تیر امسال با کاهش مواجه بوده است.

کاهش بارندگی دوره 10 ماهه

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بیش از 15 درصدی میزان باندگی در یک دوره 10 ماهه در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

ایرج حیدریان افزود: میانگین بارندگی استان گلستان درتیرماه سال1392در مقایسه با تیر ماه سال گذشته بیش از 94 درصد وهمچنین نسبت به دوره شاخص دراز مدت نیز82.5درصد کاهش نشان می دهد.

حیدریان گفت: میزان بارش های استان گلستان از ابتدای مهر 1391 تا پایان تیر ماه 1392در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 15 درصد کاهش و نسبت به دوره دراز مدت نیز حدود 22 درصد افزایش یافته است.

حیدریان افزود: بیشترین میانگین بارندگی تیر ماه درمحدوده شهرستان رامیان با بیش از 13 میلی متر گزارش شده است و در حالی که در محدوده شهرستان بندرگز هیچ میزان بارشی به ثبت نرسیده است.

وی همچنین میانگین بارندگی درمحدوده شهرستان گرگان در این ماه را بیش از 10 میلی متر اعلام کرد و گفت: بارندگی ها در محدوده این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 90.5 درصدکاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه افزود: جریان رودخانه ها در مدت مهر1391 لغایت پایان تیرماه سال جاری، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو بیش از 36درصد کاهش و در حوضه گرگانرود حدود 22درصد افزایش داشته است.

حیدریان همچنین در پایان تصریح کرد: ذخیره آبخوان های آزاد زیر زمینی استان گلستان نیز در تیر ماه سال جاری در مقایسه با تیر ماه سال گذشته بیش از 41 میلیون متر مکعب افزایش داشته است، که در مقایسه با متوسط بیست و یک سال گذشته، بیش از 70 میلیون متر مکعب افزایش را نشان می دهد.

جنگلها نفس کشیدند

کاهش میزان بارندگی و افزایش دما و رطوبت هوا بویژه در فصل گرما تاحدودی کار را برای محیطبانان منابع طبیعی سخت تر کرده و هراز چندگاهی شاهد بروز حریق در مناطق جنگلی مرتعی استان بوده اند و وضعیت کنونی هوای گلستان سبب شده تا نفس جنگلها و مراتع بالا آید.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان در این زمینه می گوید: از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه 18 مورد حریق گزارش شد که به سطح 15 هکتار از جنگلها و مراتع استان خسارت زده است.

حمید سلامتی افزود: هرچند تعداد حریقهای بوقوع پیوسته بر اثر سفال 43 مورد بوده که با هوشیاری و عکس‌العمل بموقع مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خوشبختانه از سرایت آنها به جنگلها و مراتع جلوگیری شده است.

وی از کشاورزان خواست در خصوص آتش زدن سفال گندم آگاهی لازم را کسب کنند زیرا اینکار هم موجب بروز خسارت به خود آنها شده، هم باعث آلودگی و گرمای بیشتر هوا و هم در صورت سرایت آتش به جنگلها و مراتع موجب پیگرد قانونی، معرفی به دادگاه و مجازاتهای نقدی و غیرنقدی را برای آنها در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر افزایش دمای هوای سالجاری در گلستان میزان مصرف آب شرب و برق را در گلستان افزایش داده است که متولیان امر در این زمینه بر لزوم صرفه جویی بهینه تاکید کرده اند.

سرپرست آبفا گلستان نیز با تاکید بر مصرف بهینه آب شرب گفت: مشترکین استان با نهايت صرفه جويي در مصرف آب و حذف مصارف غيرضرور همكاران اين شركت را در جهت تامين و توزيع مناسب آب شرب و بهره مندي همه شهروندان ياري کنند.

سیدمنصور هاشمی، رشد روز افزون تقاضا برای آب را یکی دیگر از موانع در استان دانست و افزود: استان گلستان به دلیل مهاجرپذیر بودن جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 700 هزار نفر را در خود جای داده و افزایش رشد سرانه جمعیت آن بسیار زیاد است و همین مسئله باعث افزایش تقاضا خواهد شد که کار را برای تامین آب با مشکل مواجه می‎کند.

وضعیت کنونی هوای گلستان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد ملایم است و طبق اعلام هواشناسی، این وضعیت تا 72 ساعت آینده نیز در استان حاکم است.