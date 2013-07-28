مجید حمیدزاده، دبیر جوایز ملی حوزه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند فعالیت این قبیل جوایز در آستانه تغییر دولت گفت: علی‌القاعده این جوایز تغییری نخواهد داشت. به طور مثال جایزه کتاب فصل یک دوره زمانی دارد و در انتهای هر فصل باید جایزه فصل قبل برگزار شود و نمی‌شود سه فصل دیگر آن را برگزار کرد.

حمیدزاده ادامه داد: از سوی دیگر هر کدام از جوایز حوزه کتاب یک هیئت علمی دارد که این کارها زیر نظر آنها انجام می‌شود و لذا اگر دولت هم تغییر کند، احتمال دارد هیچ تغییری در مورد اعضای هیئت علمی صورت نگیرد؛ چون اینجا یک کار علمی انجام می‌شود نه یک کار سیاسی و مدیریتی.

وی افزود: نمی‌خواهم بگویم امکان تغییر وجود ندارد و ما هروقت این تغییر دولت انجام شود و در قسمت مربوط به جوایز حوزه کتاب هم بخواهد تغییراتی به وجود بیاید، با کمال میل آن را می‌پذیریم، ولی به صورت طبیعی کارمان را تا هر وقت باشیم، انجام می‌دهیم.

دبیر جوایز کتاب سال، جایزه جلال، جایزه پروین اعتصامی و کتاب فصل گفت: این تغییر در هر مقطعی هم شدنی است؛ شما چرا فقط به تغییر دولت اشاره می‌کنید؟ ممکن است وزیر فعلی هم به نظرش اینگونه برسد که باید در یک زمانی حتی الان، اعضای هیئت علمی این جوایز یا یک مدیر تغییر بکند. طبیعی است که این تغییرات بعد از آنکه روالش طی شد، انجام می‌شود.

حمیدزاده تاکید کرد: در مورد جایزه کتاب سال، مهلت ارسال آثار (پایان شهریور) هنوز باقی است. جایزه جلال هم همینطور. در مورد جایزه کتاب فصل هم، آثار منتشرشده در فصل بهار ارسال شده و کتاب‌ها در حال داوری است. جایزه پروین اعتصامی هم که دوسالانه است و با توجه به اینکه پارسال برگزار شد، دیگر امسال برگزار نمی‌شود.

دبیر جوایز ملی حوزه کتاب ادامه داد: ما در دبیرخانه‌ها مشکلی با این قبیل تغییرات نداریم؛ برای کارکنان بخش‌های اداری که فرق نمی‌کند چون کارهای اداری را انجام می‌دهند. در مورد اعضای هیئت علمی هم تا وقتی که آنها این وظیفه را بر عهده دارند، کارشان را انجام می‌دهند و هر وقت این وظیفه از عهده آنها ساقط شد، طبیعتاً دوستان دیگری آن را بر عهده خواهند گرفت.

وی گفت: این قبیل مسائل و فعالیت‌ها، متعلق به نظام و حاکمیت است مثل بانک‌ها و بیمارستان؛ مگر می‌توانیم بگوییم حالا دیگر دولت عوض شده شما دیگر کار مردم را انجام ندهید و یا 2 ساعت دیرتر شروع به کار کنید؟